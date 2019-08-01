Волгоградцы пожаловались на неудобства из-за конфликта ритуальных фирм

01 августа 2019, 21:51

Предприятие, заключившее договор с мэрией, не допускает конкурентов на кладбища Волгограда, заявили местные бизнесмены. Конфликты разворачиваются прямо во время похорон, мешая церемонии, пожаловались горожане.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля директор ритуального предприятия "Радоница" пожаловался на серию конфликтов с конкурентом на кладбищах и сообщил о попытке поджога своего офиса.

В июле Арбитражный суд признал недействительным соглашение мэрии Волгограда с ритуальным предприятием "Память", согласно которому право хоронить умерших было предоставлено единственной фирме. Иск подавало региональное управление Федеральной антимонопольной службы по просьбе фирмы "Радоница", которая добивается допуска на рынок ритуальных услуг. В конце июля УФАС возбудило против "Памяти" антимонопольное дело. При этом ведомство проиграло суд по иску "Памяти" о защите деловой репутации.

Житель Волгограда Михаил Андреевич рассказал, что 6 июля похоронил на Кировском кладбище свою мать. "Мы хоронили через «Радоницу». Отпели маму в церкви и повезли на кладбище. Директор компании сказал нам остановиться возле церкви. Мы стояли полтора-два часа и ждали. Потом к воротам кладбища подъехал катафалк «Памяти», мы перегрузили маму на катафалк этой фирмы и поехали хоронить. У ритуальных компаний между собой какие-то разборки. Я не знаю, что они делят между собой, но люди страдают. Я заплатил по договору 70 тысяч. Перед похоронами ко мне подъезжали трое полицейских, составили протокол, спрашивали, составлял ли я договор с «Радоницей». Я расписался в протоколе. Пока мы ждали, старые бабушки, по 70 лет, сидели в маршрутке и чуть не падали в обморок. Я сказал: «Сейчас сердечный приступ стукнет, и будем еще хоронить кого-нибудь». Это кощунство и издевательство над людьми", - сказал волгоградец корреспонденту "Кавказского узла".

Спор "Памяти" и "Радоницы" привел к тому, что гроб с телом пришлось перекладывать с одного катафалка на другой, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Волгограда Елена Владимировна, которая в 2017 году хоронила на кладбище поселка Горная Поляна бабушку, а в этом году - отца. "Мы хотели похоронить бабушку через фирму «Радоница», но у нас это не получилось, потому что «Память» настояла на том, чтобы мы сделали это через нее. Уже на кладбище перезаключался договор с «Памятью». «Радоница» возвращала деньги «Памяти». В «Радонице» похороны обошлись бы дешевле примерно на 40 тысяч. В 2017 году похороны бабушки обошлись мне в 80 тысяч, в 2019 – когда две фирмы разбирались между собой – в 40 тысяч. Обмыть бабушку в 2017 году стоило 12 тысяч. Потом цену скинули и обмыли за 10 тысяч. Я считаю, это ненормальный ценник для Волгограда", - сказала местная жительница.

Она отметила, что после смерти отца представители судмедэкспертизы явились вместе с сотрудником "Памяти". "Я сказала, что не нуждаюсь в их услугах", - подчеркнула женщина.

Женщина пожаловалась на то, как содержатся кладбища. "Но претензия даже не в том, что я тело из катафалка в катафалк перегружала, это уже вторично. У меня большая претензия к тому, почему в таком состоянии находятся кладбища города Волгограда. Если монополист берет такие огромные деньги, то почему нет дороги, забора, воды, песка? Вода есть только возле сторожки. Кладбище огорожено каким-то рвом, нет мусорных контейнеров. Я согласна заплатить огромные деньги, как они хотят, но почему тогда они в таком состоянии держат кладбище, на котором захоронены мои родственники?" - возмутилась жительница Волгограда.

Она сообщила, что, заплатив за место на кладбище для захоронения бабушки 25 тысяч рублей, не получила "никакой бумаги, где написана эта стоимость". "Меня завели в сторожку, выписали чек строгой отчетности, но, когда мы закончили оформление, на руках у меня ничего не оказалось. Только бумажка, по которой я должна была съездить на центральное кладбище и получить корочку на это захоронение. В этом году сотрудники этой фирмы спрашивали меня: «Вы сильно обижены на нашу фирму?» Я говорила, что да, потому что за 25 тысяч я купила место, которое вообще должно быть бесплатным. Договоры на могилы в 2017 году заключались в сторожках, а не в центральном офисе. На тот момент там даже не было света", - рассказала Елена Владимировна.

Депутат заявил о нарушении прав волгоградцев

Государство гарантирует бесплатное предоставление места на кладбище, но волгоградцам приходится за это платить, подтвердил депутат гордумы Волгограда Дмитрий Крылов. По его словам, не соблюдаются в городе и нормативы площади захоронений. "Должно выделяться не более пяти квадратных метров земли - это не коттеджный поселок, покойники все равны. Но кладбищах Волгограда можно увидеть как очень маленькие могилки, что недопустимо, так и могилы по 100 квадратов. А потом говорят, что земли на кладбищах не хватает. При этом как минимум 10 лет тормозится поправка в федеральный закон о семейных родовых захоронениях - право выкупать до 12 квадратных метров для захоронения нескольких членов семьи в одном месте", - указал Крылов.

Никакая ритуальная фирма не имеет права навязывать свои услуги, подчеркнул депутат. "В законе закреплено право на захоронение за теми, кто взял на себя ответственность на погребение усопшего. Это не «Память» должна показывать, где похоронить человека. В законе четко прописано, что согласно волеизъявлению усопшего либо лиц, взявших на себя ответственность, погребение может осуществляться на любом свободном месте. Согласно соглашению мэрии и «Памяти», последняя вообще не может оказывать платные услуги, она является администратором и оказывает услуги согласно гарантированному перечню, то есть бесплатно. Организацией похорон и наймом организации для рыться могил и других ритуальных услуг занимаются родственники или знакомые умершего. <...> Нам запретили заходить в общественное место и совершать обряд, то есть наступили на самое главное - на нашу религию, культуру, веру, нравственность. В Волгограде аннулируются гарантии государства", - резюмировал он.

Бизнесмены рассказали о выдавливании с городского рынка ритуальных услуг

Владельцы похоронных компаний рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что им не удается хоронить людей на волгоградских кладбищах. "На прошлой неделе я взял похороны на кладбище Максима Горького в Советском районе. Сделал все по закону: оповестил «Память», съездил к ним в архив, написал заявление на имя директора с просьбой зарегистрировать захоронение, взял свидетельство на могилу, свидетельство о рождении, доказал родство - почему хороним сына рядом с отцом. В результате ночью к людям приехали агенты «Памяти». По телефону представитель компании сказала мне, что это кладбище их, они там осуществляют ремонт и уборку, и нам не дадут хоронить. Позже люди сообщили мне, что их привезли в «Память», в итоге они отказались от моих услуг", - сообщил владелец похоронного бюро "Транзит 200" Геннадий Соколов.

Подобные ситуации характерны именно для Волгограда, указал он. "Мы имеем полное право хоронить. Не может быть на весь город один хлебный магазин, который диктует цены, которые ему выгодны. У человека должно быть право выбора. Я хороню и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах - нигде такого нет. В Москве на кладбищах - муниципальные работники, так было и у нас до «Памяти». Там приходишь на общих основаниях и хоронишь родственников. Так и в Волгоградской области, но не в Волгограде, где при подъезде к кладбищу начинается вымораживание денег. В Волжском, Красной Слободе и других населенных пунктах похороны проходят без всяких проблем. Сейчас мы хороним по области, никаких препятствий нет", - отметил Соколов.

Он заявил, что расценки "Транзита 200" в пять раз ниже расценок "Памяти". "У меня похороны стоят 20 тысяч рублей. Туда входит крест, гроб, церковный набор, тюль, покрывала, два венка, катафалк, четыре человека бригада. У них средняя цена - от 100 тысяч. Также «Памяти» принадлежит крематорий, кремация стоит 60 тысяч. В Ростове-на-Дону похороны обходятся в 35-40 тысяч. Ко мне обращались люди из Ульяновка, там похороны обходятся в 15 тысяч", - сообщил Геннадий Соколов.

Он рассказал, что в несколько лет назад противостояние на рынке ритуальных услуг доходило до поджогов. "В 2015 году мне подожгли три новых катафалка. Мы обращались в полицию. Поджигатели были пойманы, когда подожгли такой же салон в Волжском, но дело быстро замяли", - утверждает Соколов.

В июне УФАС по Волгоградской области поблагодарило журналиста "Медузы" Ивана Голунова за "большую работу по освещению той, без преувеличения можно сказать, чудовищной ситуации, которая сложилась сегодня во многих регионах России в сфере оказания ритуальных услуг". Ранее, 14 августа 2018 года, на "Медузе" было опубликовано расследование Голунова "Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак". Этот материал о российской похоронной индустрии и ее теневом секторе, в частности, касался монополизации ритуальных услуг в Волгограде.

Владелец компании "Вечная память родным и близким" Сергей Толстиков рассказал, что вынужден работать почти исключительно с клиентами из области. "Другим организациям въезд на кладбища запрещен, а если мы берем городские похороны, они начинают приезжать к родственникам домой, уговаривать. Вот я только недавно брал похороны. Мы с покойным уже заезжали на кладбище, но «Память» выстраивала щит из собственных людей. В итоге «Память» похоронила за 18 тысяч, хотя таких цен у них нет в помине. Лишь бы забрать [заказ] себе. 90 тысяч – только старт похорон в «Памяти», у нас полностью люди укладываются в 40-50 тысяч. Хороним мы законно, мы все специализированные службы. «Память» фактически единственная работает по городу, это приводит к завышению цен", - заявил Толстиков.

УФАС указало на непрозрачность работы "Памяти"

В 2016-2017 годах от жителей Волгограда и ритуальных компаний поступало до 30 жалоб на "Память", в 2018-м - 13, в 2019-м - пять, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального УФАС Роман Лучников. "Я связываю уменьшение количества жалоб с тем, что люди видят, что ничего не меняется в лучшую сторону. Жалобы на высокую стоимость услуг, недопуск на кладбище, если договор на оказание ритуальных услуг [заключен] не с «Памятью», создание препятствий в процессе похоронных дел – вскрытие тела, изъятие его из моргов и прочее", - рассказал Лучников.

Он отметил, что "Память" не раскрывает ни свою ценовую политику, ни статистику погребений. "Мы пытались у них выяснить. В силу особенности антимонопольного регулирования этот рынок нельзя назвать только рынком ритуальных услуг. В него входит продажа ритуальных принадлежностей, омовение тела, косметологические услуги, копка могил. «Память» не дала нам даже информации о том, сколько за определенный период времени сделала захоронений. Нам сказали, что не ведут раздельного учета. Мы хотели привлечь их за это к ответственности, но суды нас не поддержали. Это примерно то же самое, если бы мы запросили роддом о количестве родившихся, а нам бы сказали, что не знают, сколько родилось, поскольку учитывают и родившихся, и пеленки, и кровати", - указал Роман Лучников.

Сотрудники "Памяти" и дирекция центрального кладбища Волгограда не предоставили корреспонденту "Кавказского узла" контакты руководства, получить комментарии фирмы не удалось. На сайте "Памяти" указывается, что "федеральные и местные льготы гражданам, которые имеют право на их получение, предоставляются в установленном законом порядке". "Кроме того, Похоронный дом «Память» за счет собственных средств предоставляет дополнительные льготы отдельным нуждающимся в этом гражданам", - отмечается на сайте городской специализированной службы.

Решение Волгоградского арбитражного суда, 8 июля признавшего недействительным соглашение мэрии Волгограда с "Памятью", еще не вступило в силу и может быть обжаловано, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе городской администрации. "Решение об обжаловании администрацией Волгограда будет принято в установленные законом сроки, до 8 августа", - сказала представитель пресс-службы. Там также отметили, что вопрос о столкновении на кладбищах Волгограда между ритуальными компаниями "относится к компетенции правоохранительных органов".