Здание Арбитражного ссуда в Волгограде. Фото Панорама Яндекс-карты

02 июля 2019, 08:47

Суд встал на сторону ФАС в споре о монополизации ритуальных услуг в Волгограде

Арбитражный суд 1 июля признал недействительным соглашение мэрии Волгограда и компании по оказанию ритуальных услуг "Память", согласно которому право хоронить умерших было предоставлено единственной фирме, сообщила антимонопольная служба.

Как писал "Кавказский узел", 25 января Арбитражный суд в Москве признал недействительным предписание антимонопольщиков, которые нашли нарушения в работе компании по оказанию ритуальных услуг "Память". Однако УФАС по Волгоградской области и региональная прокуратура обжаловали это решение и 7 июня добились его отмены.

В январе 2006 года был проведен открытый муниципальный конкурс на право получения статуса городской специализированной службы по вопросам похоронного дела, и в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 2 февраля 2006 года специализированными службами по вопросам похоронного дела в Волгограде было признано предприятие "Память". УФАС требовало признать департамент городского хозяйства администрации Волгограда, фактически оставивший право на захоронение лишь одной фирме, нарушившим антимонопольное законодательство. Жалобу на состояние дел в этой сфере подало ООО "Радоница", которое добивается допуска на рынок ритуальных услуг.

Арбитражный суд Волгоградской области 1 июля признал недействительным дополнительное соглашение о продлении до 2027 года срока действия заключенного с "Памятью" договора, сообщило управление ФАС по Волгоградской области на своем сайте.

"Дополнительное соглашение городской администрации и ритуального предприятия... на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и к договору... на осуществление погребения граждан признано недействительным", - отмечает ведомство.

На сайте Арбитражного суда Волгоградской области, по данным на 08.10 мск сегодня, нет информации о решении по этому делу. На сайтах администрации Волгограда и городской специализированной ритуальной службы комментариев относительно этого решения суда нет, по сведениям на 08.10 мск сегодня.

Напомним, в феврале депутаты гордумы Волгограда доработали правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в городе по требованию прокуратуры, которая просила устранить монополию при организации похоронных услуг. Принятые поправки не решили вопрос об отсутствии конкуренции в похоронном деле, заявили депутат Дмитрий Крылов и предприниматель Евгений Ялымов.

Примечание:

"Жители юга России отметили Рождество массовыми литургиями и гуляньями", "УФАС нашло нарушения в конкурсе на оказание ритуальных услуг в Волжском", "Сотрудники ритуальных служб потребовали построить морг в Волжском".

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