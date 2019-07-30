Трое жителей Шахт провели пикеты против строительства мусорного полигона

30 июля 2019, 17:56

С требованием отказаться от строительства мусорного полигона близ Шахт в Ростовской области на одиночные пикеты сегодня вышли три человека. Прохожие поддержали пикетчиков, сообщил один из участников акции Александр Бондаренко.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля около 700 шахтинцев и жителей поселка Аютинского провели митинг против строительства мусорного полигона в Красносулинском районе Ростовской области. 26 июля в Шахтах прошли три одиночных пикета с теми же требованиями. Губернатору переданы почти восемь тысяч подписей против строительства, сообщили организаторы протестов.

Вопреки заявлениям властей, решение о строительстве Межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МОЭК) неподалеку от поселка Аютинский в Красносулинском районе принято без учета мнения местных жителей, утверждают организаторы митинга в Шахтах.

Сегодня в Шахтах на одиночные пикеты против строительства мусорного полигона в Красносулинском районе вышли трое жителей города. Пикеты начались в 9 часов утра возле городской администрации, возле гордумы и на площади Ленина.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону один из пикетчиков Александр Бондаренко, полиция никак не реагировала на пикеты. «Они проезжали мимо, смотрели, но к пикетчикам не подходили. Также не отреагировала администрация и городские депутаты. Они видели пикетчиков, проходили мимо, но даже ничего не спрашивали. Такое впечатление, что им плевать на наши пикеты, либо просто решили игнорировать», - заявил Александр Бондаренко.

По его словам, многие прохожие подходили к пикетчикам, говорили, что полностью с ними согласны. «Некоторые даже фоткали пикетчиков и говорили, что будут выкладывать фото в соцсети, чтобы больше людей узнало о проблеме и о том, что в Шахтах проходят пикеты против строительства МОЭК», - рассказал Александр Бондаренко.

Он назвал причины, по которым вышел на пикет. «Во-первых, мы знаем, что мусороперерабатывающий комплекс не прошёл ни одну из экспертиз. У нас вообще нет в России ни одного современного мусороперерабатывающего завода, который бы был безвредным для людей и не наносил вред экологии. Я уверен, что в Красносулинском районе будет не завод, а просто сделают свалку, куда будут свозить мусор из 13 районов области. Денег на строительства завода по переработке мусора нет, а это значит - просто всё начнут заваливать мусором», - отметил Александр Бондаренко.

По его словам, многие жители поселка Аютинский пользуются водой из подземных источников. «Так как всего в нескольких метрах от полигона протекает река, всё, что будет гнить на полигоне, будет попадать в реку и в источники, где люди набирают воду. Никто не будет следить, что там везут на свалку. Тут, конечно, появятся и вредные отходы, градусники, содержащие ртуть, и другие вредные металлы. Естественн,о всё это отразится на здоровье жителей посёлка Аюта, а также Шахт, но достанется и другим. Река впадает в Дон, да и подземные воды неизвестно куда могут вынести всю эту заразу», - рассказал Александр Бондаренко.

«Протестные акции будут продолжаться, пока власти не найдут под полигон другое, более безопасное место», - подчеркнул Александр Бондаренко.

Согласно проекту Межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, на площади в 60 гектаров разместят мусоросортировочный комплекс, площадку биокомпостирования, полигон для захоронения неутильной части отходов. Планируется, что Красносулинский комплекс будет обслуживать 13 населенных пунктов Ростовской области: города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также Белокалитвинский, Каменский, Константиновский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский и Усть-Донецкий районы. С выходом комплекса на полную мощность местные мусорные полигоны собираются закрыть.

Напомним, ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заверил, что весь мусор будет перерабатываться и работа комплекса не нанесет вреда экологии и здоровью местных жителей.