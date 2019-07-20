Митингующие потребовали перенести строительство мусорного полигона подальше от Шахт

20 июля 2019, 16:08

Решение о строительстве мусорного полигона в Красносулинском районе принято без учета мнения местных жителей, заявили организаторы митинга в Шахтах. Представитель выступающего против полигона парка птиц "Малинки" указал на нарушения, допущенные в проекте.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля жители поселка Аюта Красносулинского района потребовали от министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области остановить строительство мусорного полигона. Они опасаются, что отходы загрязнят подземные воды и привлекут в поселок бродячих животных и птиц, которые будут разносить инфекции. Весь поступающий мусор будет перерабатываться, работа комплекса не нанесет вреда экологии и здоровью местных жителей, заверил их министр.

Сегодня в Шахтах на площади Ленина прошел согласованный митинг против строительства мусорного полигона. По оценке организаторов, участие в акции приняли около 700 шахтинцев и жителей поселка Аюта. Среди них было много молодежи. Организаторы отметили, что такого количества людей на акциях в Шахтах не собиралось никогда.

На сцене по очереди выступали шахтинские коммунисты, активисты, представители парка птиц "Малинки", близ которого планируется построить полигон, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

Жительница Шахт Татьяна Лазарева заявила корреспонденту "Кавказского узла", что пришла на митинг, поскольку категорически против строительства полигона. "Я считаю, это будет не завод, а просто свалка, куда начнут свозить с 13 районов мусор. Семь месяцев с нас берут деньги на строительство этого завода, по новым тарифам мы теперь платим по 134 рубля с человека. Люди возмущаются: деньги берут даже с новорожденных детей, чтобы построить этот мусоросборник, а если точнее сказать, мусороугробник города Шахты. Рядом с полигоном есть пруд, мы там часто отдыхаем. Все с этого мусорника будет стекать в пруд и в речку, дышать придется грязным воздухом", - сказала шахтинка.

"Я хочу дышать чистым воздухом, чтобы мои дети жили в комфортной среде. Надеюсь, что мы будем услышаны, и власти примут правильное решение - перенесут строительство в другое место, подальше от города", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Шахт Надежда Шутько.

"Пришел на митинг, потому что эта свалка будет находиться рядом. Меня беспокоит здоровье моих детей и в целом будущего поколения. Если мы допустим это строительство, то заложим бомбу для потомков", - считает житель шахтинского поселка Майского Александр Поддубровский.

Евгения Нюрянина сообщила, что приехала на пикет из поселка Южного. "Я хочу защитить то место, где отдыхают люди - это парк птиц "Малинки", - защитить природу. Мне кажется, сейчас это долг каждого человека, сейчас экологическая катастрофа. Это довольно актуальная тема, и со строительством полигона нужно что-то решать. Я думаю, нас должны услышать. Надеюсь, после этого митинга чиновники примут правильное решение, учтут возмущение людей, сказала девушка.

Строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса запланировано неподалеку от поселка Аютинский в Красносулинском районе, написал 17 июля 2018 года со ссылкой на представителя компании-инвестора проекта ООО "Экострой-Дон" Donnews. Согласно проекту, на площади в 60 гектаров разместят мусоросортировочный комплекс, площадку биокомпостирования, полигон для захоронения неутильной части отходов. Планируется, что Красносулинский комплекс будет обслуживать 13 населенных пунктов Ростовской области: города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также Белокалитвинский, Каменский, Константиновский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский и Усть-Донецкий районы. С выходом комплекса на полную мощность местные мусорные полигоны собираются закрыть.

Коммунисты анонсировали продолжение протестов

В Шахтах не проводились общественные слушания по вопросу о строительстве полигона, заявил на митинге и.о. секретаря комитета шахтинского отделения КПРФ, депутат городской думы Владимир Калинин. "По моей информации, были общественные слушания в 2016 году или ранее в Красносулинском районе, и насколько мне известно, слушания проводились среди сотрудников администрации", - сказал он.

Калинин отметил, что местным коммунистам не сразу удалось согласовать митинг. "В первый раз мы заявили митинг на 13 июля, но нам отказали. Мы тут же подали новое уведомление, на 20 июля, и нам согласовали митинг. Сегодня утром мне, правда, позвонили из администрации города Шахт и сказали, что против парка "Малинки" завели дело - якобы у них что-то не в порядке с документами на землю. Смотри, мол, кого ты поддерживаешь. Но я скажу так: это не последний митинг, мы будем проводить митинги регулярно, со следующей недели у нас начнутся одиночные пикеты. Они будут проходить возле здания шахтинской администрации, на трассе М-4 Дон на въезде в Шахты и возле правительства Ростовской области в Ростове. Мы намерены добиться отмены строительства полигона в непосредственной близости от города", - заявил Владимир Калинин корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель "Малинок" указала на нарушения в проекте полигона

Юрист парка "Малинки" Анжела Путанина также рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о звонках из администрации города. "Нам начали вчера, 19 июля, поступать звонки. Якобы из администрации Шахт, но подтвердить это мы не можем. Неизвестный говорил, что против нас возбудили какое-то дело. Мы попросили представить официальные документы, что это за дела. На что нам ответили, что нас устно предупредили. Скорее всего, это было сделано, чтобы испортить нам настроение перед митингом, оказать давление", - считает Анжела Путанина.

Она также сообщила, что на встрече, которая состоялась ранее в администрации Красносулинского района, попросила представителей компании "Экострой-Дон" представить документы о строительстве полигона. "Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер спросил, есть ли у нас специалисты, которые смогут разобраться в документах. Мы сказали, что есть, после чего представители "Экострой-Дона" пообещали представить нам все документы. В итоге нам дали только экологическую экспертизу, но нам нужна вся документация. Сейчас мы изучаем экологическую экспертизу. Я уже могу сказать, что нарушения есть: не учтена санитарная зона. По документам, она должна быть 1000 метров, и тут же в заключении пишется о том, что она не соблюдена", - рассказала Путанина.

Главный архитектор Красносулинского района Алексей Бисаинов на вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, проводились ли общественные слушания в Красносулинском районе, ответил, что проводились, поскольку этого требует законодательство.