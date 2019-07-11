Жители Аюты потребовали остановить строительство мусорного полигона

11 июля 2019, 02:16

Отходы, свозимые на мусороперерабатыващий комплекс в Красносулинском районе, загрязнят подземные воды и привлекут в поселок бродячих животных и птиц, которые будут разносить инфекции, заявили жители поселка Аюта. Весь поступающий мусор будет перерабатываться, работа комплекса не нанесет вереда экологии и здоровью местных жителей, заявил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

10 июля в парк птиц "Малинки" в Красносулинском районе, который находится рядом местом, где планируется строительство мусороперерабатыващего комплекса, приехал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер, передает корреспондент "Кавказского узла". Он прогулялся по парку, пообщался с его работниками. На встречу с министром в парк пришли около 20 жителей поселка Аюта, они потребовали отменить решение о строительстве полигона.

Майер уточнил, что планируется построить не полигон для складирования мусора, а отходоперерабатывающий комплекс. Он не повлияет на экологию и не навредит здоровью местных жителей, заверил министр.

Строительство Межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса запланировано неподалеку от поселка Аютинский в Красносулинском районе, написал 17 июля 2018 года со ссылкой на представителя компании-инвестора проекта ООО «Экострой-Дон» Donnews. Согласно проекту, на площади в 60 гектаров разместят мусоросортировочный комплекс, площадку биокомпостирования, полигон для захоронения неутильной части отходов. Планируется, что Красносулинский комплекс будет обслуживать 13 населенных пунктов Ростовской области: города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также Белокалитвинский, Каменский, Константиновский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский и Усть-Донецкий районы. С выходом комплекса на полную мощность местные мусорные полигоны собираются закрыть.

Собравшиеся заявили, что не верят чиновнику и будут добиваться отмены строительства. "Здесь будет просто свалка", - заявил один из жителей поселка. Они также сказали, что надеются на то, что власти их услышат и перенесут полигон дальше от Аюты.

После посещения парка Майер с руководством парка "Малинки" уехали в администрацию Красносулинского района, где прошла встреча с представителями ООО «Экострой-Дон».

Жители Аюты не поверили Министру

Житель поселка Аюта Артём Шевцов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что расстояние от его дома от планируемого полигона 800-900 метров.

"У нас в поселке... нет центрального водопровода, все жители пользуются водой из скважин. В 10 метрах от места, где планируется разместить полигон, протекает река Аюта, она проходит через наш поселок и впадает в Дон, они отравят нам всю воду", - сказал он.

Он рассказал, что река запружена дамбами, а на днях дамбу кто-то разрушил и вода ушла. "Сейчас такой вид, как это будто это вовсе не речка, а ручей. Я думаю, это было сделано специально", - считает Шевцов.

На место будущего полигона уже кто-то привозит отходы, рассказал он. "На днях мусор загорелся, горел три дня и только вчера (9 июля) его начали засыпать землей, видимо, зная, что сюда едет министр. Однако дым и сейчас видно", - возмутился Шевцов.

88-летняя ветеран войны, блокадница Ленинграда Мая Садкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала в парк "Малинки" из Шахт. Она сказала, что против строительства здесь отходоперерабатывающего комплекса.

"Вы посмотрите, его еще строить не начали, а уже вонь стоит. Я согласна, такой комплекс нужен, но не во вред природе и людям", - пояснила Садкова. Строить его нужно "подальше, где никто не живёт", считает она.

Жительница поселка Аюта Наталья Стрельцова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что переживает не только за себя, но и за своих детей.

"Они часто болеют, а... под боком появится свалка. Подземные воды с этого полигона все будут нести в наши колодцы", - сказала она. Стрельцова предположила, что вредные отходы по реке Аюта будут попадать в реку Грушевка, потом в Дон.

"Сейчас наши дети гуляют, дышат чистым воздухом, потом вонь будет стоять на всю округу", - сказала она.

Учитель младших классов Анна Гагарина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в посёлке Аюта, на ближней к полигону улице. "Я считаю, что свалка просто отравит окружающую среду.... Мы же понимаем что с грунтовыми водами вся зараза попадет в наши источники питьевой воды. Я категорически против строительства этого полигона, пускай строят его в другом месте", - сказала она.

Директор по науке парка "Малинки" Николай Усик рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что если полигон будет работать как место захоронения твердых бытовых отходов, то тут начнут собираться бродячие собаки, крысы и прилетать грачи.

"Грачи кормятся на свалке, а ночуют на деревьях, и наша дубовая роща станет для них домом. Соответственно, большое количество птиц будет питаться на свалке и прилетать потом к нам, перенося разную заразу, что, конечно, скажется на наших питомцах", - сказал он.

Полигон попадает в водоохранную зону реки Аюта, он выше нее, а это значит, что все будет стекать в водоем, и это очень опасно, сказал Усик.

"Смущает то, что мы не видели проект строительства. Мы делали запрос, хотели увидеть экологическую экспертизу, проект строительства, но нам ничего не предоставили. Единственное, что мы знаем, - строительство разбито на несколько этапов, и первый - ,это сортировка и складирование, захоронение твердых бытовых отходов", - сказал он.

Он считает, что есть вероятность, что на месте полигона просто останется свалка и никакого завода строить не будут.

"Сам полигон, по слухам, начнут использовать уже в августе, хотя сейчас уже кто-то свозит сюда мусор, видим свежие следы машин, начали появляться кучи мусора, который к тому же уже горит". - сказал он.

"Мы опять (на встрече с министром) не увидели никаких документов по полигону, правда, нам пообещали их предоставить. Нам сказали, что в августе на полигон не начнут возить мусор", - рассказал Усик.

"Нам рассказали, что в 2019-2020 годах будет подготовлена площадка, на которой построят мусороперерабатывающий завод, отвечающий всем нормам. И только в 2021 году начнут завозить мусор. Это внушает надежду, у нас будет время, чтобы увидеть как именно идет строительство, и тогда уже принимать меры", - сказал он.

Митинг против строительства полигона запланирован в городе Шахты на 20 июля, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Директор по развитию компании «Экострой-Дон» Кристина Минина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что опасения жителей Аюты напрасны.

"У нас есть положительная экологическая экспертиза, сейчас мы проходим строительную экспертизу... специалисты проверяют почву, подземные воды, атмосферный воздух. Все документы, которые у нас уже есть на руках, мы завтра (11 июля) представим руководству парка "Малинки", - сказала она.

"Когда начнётся строительство мусоросортировочного комплекса, точно сказать пока нельзя", - пояснила Минина. По ее словам, к этому этапу компания сможет приступить только после того, как получит разрешение на строительство. Это не будет просто свалка, куда будет свозиться мусор, подчеркнула Минина. Она также сказала, что с фактами вывоза на полигон мусора руководство компании будет разбираться.

"Кавказский узел" также писал, что 23 марта несколько десятков человек в Красном Сулине вышли на митинг КПРФ против повышения тарифов на вывоз мусора.