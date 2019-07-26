Пикетчики выступили против мусорного полигона в Шахтах

26 июля 2019, 17:38

Три участника одиночных пикетов потребовали сегодня отказаться от строительства мусорного полигона близ Шахт в Ростовской области. Губернатору переданы почти восемь тысяч подписей против строительства, сообщили организаторы протестов.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июля около 700 шахтинцев и жителей поселка Аютинского провели митинг против строительства мусорного полигона в Красносулинском районе Ростовской области. Организаторы акции анонсировали проведение регулярных одиночных пикетов.

Вопреки заявлениям властей, решение о строительстве мусорного полигона принято без учета мнения местных жителей, утверждают организаторы митинга в Шахтах. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заверил, что весь мусор будет перерабатываться и работа комплекса не нанесет вреда экологии и здоровью местных жителей. Однако представитель выступающего против полигона парка птиц "Малинки" указал на нарушения, допущенные в проекте.

Сегодня два человека, сменяя друг друга, провели пикет у здания администрации Шахт, еще один пикетчик стоял с плакатом на площади Ленина. На плакатах было написано: "Шахтинцы не крысы, чтобы жить на свалках", "Долой геноцид свалками". Акции протеста организованы шахтинским отделением КПРФ и представителями парком птиц "Малинки", передал корреспондент "Кавказского узла".

Один из протестующих, житель поселка Аютинского Владимир Бисеров отметил, что специально приехал в Шахты для участия в пикете. "Я живу возле реки Аюта, которая протекает рядом с местом будущего полигона. В нашем поселке многие люди пользуются только грунтовыми водами, в части поселка нет и никогда не было центрального водопровода. Вода и сейчас не очень хорошего качества - для питья и приготовления пищи приходится покупать бутилированную, а ту, что поступает из скважин и колодцев, используем только для технических и бытовых нужд. Я, например, беру для чая, приготовления еды только бутилированную воду", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В пикетах принимают участие не только коммунисты, отметил исполняющий обязанности ответственного секретаря шахтинского отделения партии КПРФ, депутат города Шахты Владимир Калинин. "Пока не будут выполнены наши требования, мы будем продолжать проводить акции протеста", - заявил он.

Калинин сообщил, что под резолюцией митинга 20 июля было собрано 7293 подписи, 22 июля подписные листы были переданы в приемную губернатора Ростовской области. "Если реакции областных властей не будет, то на следующем митинге у нас будет объявлен сбор подписей президенту России. Заявление на проведение митинга уже подали, пока ответа на него не поступил", - сказал Владимир Калинин.

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщило, что не согласовывало строительство полигона захоронения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса на реке Аюте и не получало соответствующего запроса. Между тем, проверка того, не помешает ли работа комплекса сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, обязательна, говорится в официальном ответе ведомства на письмо одной из жительниц Шахт.

"В адрес ООО «Экострой-Дон» направлено информационное письмо о необходимости согласования планируемой деятельности в водоохранной зоне водного объекта", - говорится в тексте письма от 24 июля, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".