Суд согласился с уголовным преследованием Гаджиева

29 июля 2019, 15:36

Махачкалинский суд отказался сегодня удовлетворить жалобу защиты на возбуждение дела против журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. В материалах дела нет признаков вины Гаджиева в финансировании терроризма, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат Арсен Шабанов. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. "Черновик" опубликовал заявление, в котором заявил, что за уголовным преследованием Гаджиева стоит желание силовиков закрыть издание или изменить его редакционную политику.

Постановление о возбуждении уголовного дела вынесено только на основании рапортов начальника дагестанского управления уголовного розыска и республиканского оперуполномоченного ФСБ, указала сегодня защита на заседании Советского райсуда Махачкалы. "Рапорт не может быть основанием для возбуждения уголовного дела - это только сообщение о преступлении. По закону, основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступлений. В материалах дела этих данных нет. Ни в постановлении следователя, ни в рапортах оперативных сотрудников не приведены данные, которые бы указывали на участие Гаджиева в деятельности террористической организации", - заявил в суде адвокат Арсен Шабанов.

Абдулмумин Гаджиев, который присутствовал на заседании, также указал на отсутствие в материалах дела како-либо конкретики. "В материалах дела не указано, что я делал в таком-то году, как финансировал такую-то организацию <...> и зачем", - заявил Гаджиев.

Адвокат просил признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным, но судья жалобу отклонил, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Напомним, что Минюст Дагестана неоднократно отказывался согласовывать акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева. 25 июля Ленинский райсуд Махачкалы признал один из отказов Минюста согласовать акцию незаконным, но 26 июля Верховный суд Дагестана встал на сторону чиновников. 28 июля коллеги Гаджиева начали кампанию в его поддержку в соцсетях.

подробнее о том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".