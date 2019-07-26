Группа поддержки Абдулмумина Гаджиева на пикете. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

26 июля 2019, 15:28

"Черновик" заявил о попытке силовиков закрыть издание

За уголовным преследованием журналиста Абдулмумина Гаджиева стоит желание силовиков закрыть "Черновик" или изменить его редакционную политику, заявило издание. У здания Верховного суда Дагестана начался одиночный пикет с требованием освободить Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июля Ленинский райсуд Махачкалы удовлетворил иск организаторов массовой акции в поддержку журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Отказ Минюста Дагестана согласовать акцию был признан незаконным. Однако ведомство обжаловало решение суда.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. 23 июля суд арестовал проходящего по тому же делу главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат.

Рассмотрение апелляции Минюста в Верховном суде Дагестана назначено на сегодня, День Конституции республики. У здания суда проводится одиночный пикет, информировала на своем сайте газета "Черновик". Публикация сопровождается фотографией человека в футболке с надписью "Я/мы Абдулмумин Гаджиев" и с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву" в руках.

Скриншот сообщения об освобождении Идриса Юсупова после задержания, https://t.me/chernovik/11773

Один из заявителей демонстрации, журналист Идрис Юсупов, после задержания у махачкалинской мечети также отправился на одиночный пикет в поддержку Гаджиева, сообщил сегодня в 14.07 мск "Черновик" на своем Telegram-канале.

Журналист Идрис Юсупов сообщал ранее, что был задержан во время очередного рейда у махачкалинской мечети "Тангим".

"Черновик" призвал поддержать Гаджиева акциями протеста

Уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева - это спланированная акция, за которой стоит желание "отдельных высокопоставленных силовиков" "изменить редакционную политику «Черновика» или, в идеале, закрыть газету", полагает редакция издания. "Мы опасаемся провокаций со стороны силовых структур, в которые, как полагаем, могут быть вовлечены как действующие, так и бывшие сотрудники газеты «Черновик»", - отмечается в заявлении. Издание призвало поддержать Абдулмумина Гаджиева участием в одиночных пикетах и согласованных акциях, выступив против "произвола <...> силового блока". "Сегодня закроют Абдулмумина Гаджиева – завтра любого из нас. Из ВАС!" - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте "Черновика".

"Мы продолжаем считать вменяемые Абдулмумину Гаджиеву преступления абсурдом и плодом фантазии следствия", - говорится в заявлении. На данном этапе следствие уверяет, что Гаджиев содействовал финансированию терроризма, публикуя в "Черновике" статьи о благотворительном фонде "Ансар" и его учредителе проповеднике Абу Умаре Саситлинском, хотя на момент публикации этих материалов ни деятельность Саситлинского, ни работа фонда "Ансар" у самих силовиков подозрений не вызывала. "Следствие не демонстрирует ничего, что бы подтверждало «достоверность знания» Гаджиевым того, что эти средства уходят боевикам", - отмечается в заявлении.

Следствие считает проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского) организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Исраил Ахмеднабиев в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что не знаком с фигурантами дела, в том числе Гаджиевым.

О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Гасангусейнов потребовал разрешить многотысячный митинг в Махачкале", "Юристы назвали незаконными отказы согласовать акции в поддержку Гаджиева", "Силовику отказано в иске о защите чести к представителю Гасангусейновых".

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