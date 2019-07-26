Минюст Дагестана оспорил разрешение на акцию в поддержку Гаджиева

26 июля 2019, 08:47

Минюст подал 25 июля апелляционную жалобу на решение суда, который разрешил провести в Махачкале демонстрацию в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля Ленинский райсуд Махачкалы удовлетворил иск организаторов массовой акции в поддержку журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Отказ Минюста Дагестана согласовать акцию был признан незаконным.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. 23 июля суд арестовал проходящего по тому же делу главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат.

"Магомедов, Юсупов и Камалов (иск к Минюсту был подан от имени организаторов акции - юриста Арсена Магомедова, журналиста газеты "Новое Дело" Идриса Юсупова и учредителя "Черновика" Магди Камалова, - прим. "Кавказского узла") обратились в Ленинский районный суд Махачкалы с административным исковым заявлением к министерству юстиции Дагестана о признании незаконным отказа по проведению публичного мероприятия в форме демонстрации в Махачкале [...] Решением Ленинского районного суда Махачкалы от 25 июля административное исковое заявление истцов удовлетворено. Министерством юстиции Дагестана 25 июля подготовлена и направлена апелляционная жалоба на данное решение суда", - сообщил региональный Минюст 25 июля на своем сайте.

По данным ведомства, жалоба поступила в Верховный суд Дагестана и должна быть рассмотрена не позднее 27 июля.

Решение Ленинского суда города Махачкалы может быть исполнено только после принятия судебного акта Верховным судом Дагестана, пишет со ссылкой на представителя ведомства РИА "Дагестан".​

Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Исраил Ахмеднабиев в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что не знаком с фигурантами дела.

О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".