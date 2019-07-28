Онлайн-демонстрация в поддержку Гаджиева организована в соцсетях

28 июля 2019, 10:57

Коллеги арестованного по делу о финансировании терроризма журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева сегодня утром начали акцию в его поддержку в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", Минюсит Дагестана неоднократно отказывался согласовывать акции в поддержку журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. 25 июля Ленинский райсуд Махачкалы удовлетворил иск организаторов массовой акции в поддержку Гаджиева. Отказ Минюста Дагестана согласовать акцию был признан незаконным. Минюст обжаловал это решение. 26 июля Верховный суд Дагестана поддержал чиновников Минюста Дагестана в вопросе о демонстрации в поддержку Гаджиева. Мать журналиста сообщила, что родные второй месяц не могут добиться свидания с ним в СИЗО.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат Арсен Шабанов. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Акция в поддержку Гаджиева началась в 10.00 мск, пользователи соцсетей выкладывают свои снимки с хештегами #ДемонстрацияЗаСвободуАбдулмумина и #свободуАбдулмумину на странице издания "Черновик" в Instagram. На фотографиях они стоят с листами, на которых написано "#СвободуАбдулмумину".

Коллеги Абдулмумина Гаджиева 27 июля на странице газеты "Черновик" в Instagram объявили о проведении акции в поддержку журналиста в Интернете в связи с тем, что Верховный суд Дагестана и Минюст республики запретили им проводить демонстрацию в его поддержку.

"Но нам никто не может запретить провести демонстрацию поддержки Гаджиева в Интернете, в режиме онлайн. Что для этого нужно сделать? Написать на листе #СвободуАбдулмумину. Сфотографироваться с этим листом. Выложить это фото в Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram в воскресенье, 28 июля, с 10.00 до 11.30!" - говорится в публикации.

При этом авторы сообщения указывают, что, публикуя фото, нужно ставить метку @gazetachernovik1.

"Мы в Instagram газеты "Черновик" создадим в указанное время (в 10.00) пост, посвященный нашей интернет-демонстрации. Нужно будет лайкнуть его, а также прокомментировать. Чем больше лайков и комментариев вы оставите, тем больше шансов на то, что публикация выйдет в топ и ее увидит больше людей", - также говорится в анонсе акции.

По данным на 10.50 мск сегодня под публикацией стоит 1766 отметки "Нравится".

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.