Верховный суд Дагестана отменил разрешение на акцию в поддержку Гаджиева

27 июля 2019, 00:35

Суд поддержал чиновников Минюста Дагестана в вопросе о демонстрации в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева второй месяц не могут добиться свидания с ним в СИЗО, сообщила мать журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля Ленинский райсуд Махачкалы удовлетворил иск организаторов массовой акции в поддержку журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Отказ Минюста Дагестана согласовать акцию был признан незаконным. Минюст обжаловал это решение.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Судейская коллегия Верховного суда Дагестана 26 июля отменила решение Ленинского суда Махачкалы о согласовании массовой публичной акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

«Судейская коллегия постановила отменить решение суда первой инстанции, но при этом обязала Минюст повторно рассмотреть до 8 августа наше уведомление о проведении публичного мероприятия 28 июля. Мы сами толком не поняли этого решения, логики в нем мы не можем найти. Будем ждать [мотивировочную часть] решения суда», - заявил соорганизатор акции Арсен Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Минюста просил суд отменить решение суда первой инстанции как немотивированное, ссылаясь на республиканский закон об обеспечении транспортной безопасности. Ленинский суд согласовал не митинг, участники которого должны находиться в одном конкретном месте, а демонстрацию, - ее участники будут передвигаться по проезжим частям улиц, а такое мероприятие требует согласования с ГИБДД, указал замглавы Минюста Дагестана Сергей Караченцев.

«В данном конкретном случае Минюст не может согласовать или не согласовать акцию. Мы не можем перекрывать улицы, ограничивать движение все это должно регулировать ГИБДД и органы местного самоуправления», - заявил в суде представитель ведомства.

Организаторы акции заявили в суде, что улицы Кадырова и Батырая были выбраны специально для проведения демонстрации, так как они не сильно загружены транспортом и поблизости нет социальных или государственных учреждений.

Чиновники ранее по «надуманным поводам отклонили 19 уведомлении о публичных мероприятиях в поддержку Абдулмумина Гаджиева», заявил в суде представитель одного из истцов Марат Исмаилов. По мнению Исмаилова, власти ищут любые причины для затягивания процесса, чтобы не согласовывать акцию.

В зале суда во время рассмотрения жалобы не было ни одного свободного места - на заседание пришли активисты, родственники и друзья Гаджиева, его коллеги. Часть людей, которые хотели попасть в зал, вынужденно остались на улице. Перед зданием суда проходили одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика", передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Родным Гаджиева отказывают в свиданиях с ним

Ни один из родственников Абдулмумина Гаджиева пока не смог добиться свидания с ним в СИЗО, рассказала мать арестованного журналиста Загидат Гаджиева.

«Нам не дают свидания с Абдулмумином. Следователь мне по телефону все время отказывает и причины не называет. Я (25 июля) пошла в следственное управление СКР по Дагестану - хотела встретиться с руководителем, но со мной связался непосредственный начальник следователя, который отказывает нам в свидании. Он сказал, что разберется в этой ситуации и в понедельник, 29 июля, решит этот вопрос», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобами на условия содержания журналист с родными не делится. «Мой сын большой оптимист, он не падает духом. В письмах он мне пишет, что у него все хорошо, что у него есть возможность читать Коран, есть любимые книги, что он соорудил фильтр для воды, что даже голова у него перестала болеть - раньше он часто жаловался на головную боль. Он пишет, что иногда краем глаза видит море, что иногда морской воздух чувствует. В письмах всегда подбадривает нас - пишет, что он "как в санатории"», - рассказала мама Абдулмумина Гаджиева.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов подтвердил, что у журналиста нет жалоб на условия содержания. «Я последний раз видел его 22 июля во время предъявления обвинения. У него никаких жалоб нет, выглядит бодро. По его словам, администрация СИЗО относится к нему хорошо, передачи и газеты он получает, проблем никаких нет», - заявил Шабанов корреспонденту "Кавказского узла".

Следственные мероприятия с участием Гаджиева практически не проводятся, отметил защитник. «Стадия дела не поменялась, только сейчас из подозреваемого он превратился в обвиняемого. За все это время его только 22 июля допросили в качестве обвиняемого, больше ни одного следственного действия не было проведено. В деле никаких продвижений нет», - сообщил адвокат.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Обвинение, которое предъявили Гаджиеву, лишено убедительных оснований, подчеркнул Арсен Шабанов.

«Они никак не объясняют доводы в обвинительном заключении, не приводят доказательств. В обвинении указано, что Абдулмумин размещал ложные публикации о только благотворительной деятельности Абу Умара, достоверно зная, что часть денежных средств, собираемых фондом «Ансар», направлялась для финансирования терроризма. В материалах дела и обвинительном заключении никак не раскрыто, откуда Абдулмумин об этом достоверно знал», - сказал он.

Коллеги Гаджиева исключили его причастность к террористам



Учредитель «Черновика» Магди Камалов и главный редактор «Нового дела» Гаджимурад Сагитов уверены в невиновности Абдулмумина Гаджиева.

«Нравственная сторона моей убежденности проста: когда вы восемь лет еженедельно корректируете материалы журналистов, вы идеально знаете весь внутренний мир корреспондента. За восемь лет я изучил отношение Абдулмумина к социуму, терроризму, государственному строю. Гаджиев настоящий мусульманин, а ислам и терорризм не имеют ничего общего»- заявил Камалов корреспонденту "Кавказского узла".

За уголовным преследованием журналиста Абдулмумина Гаджиева стоит желание силовиков закрыть "Черновик" или изменить его редакционную политику, заявило издание 26 июля. "Мы опасаемся провокаций со стороны силовых структур, в которые, как полагаем, могут быть вовлечены как действующие, так и бывшие сотрудники газеты «Черновик»", - отмечается в заявлении.

«Я до ареста Абдулмумина не был знаком с ним, но после его задержания я начал изучать его публикации. Я не нашел в них никакого оправдания терроризма, - наоборот, я нашел осуждение этого явления. Ни в одном его материале нет оправдания терроризм. Обвинение несостоятельно и даже абсурдно, в нем нет никакой конкретики, никаких фактов, к которым можно было бы прислушаться» - считает Гаджимурад Сагитов.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".