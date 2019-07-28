Защита Ашиковых пожаловалась на ограничение доступа к материалам дела

28 июля 2019, 14:55

Судья во Владикавказе необоснованно запретил сфотографировать ходатайства следствия о продлении ареста Раипу и Зиявудину Ашиковым, а на изучение этих материалов выделил недостаточно времени, рассказала их адвокат. Решение о мере пресечения Ашиковым отложено до 30 июля.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков с 1 апреля находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма. Его брат, бывший и. о. начальника полиции Каспийска Зиявудин Ашиков арестован по делу о нападении на капитана полиции в марте 2012 года. Защита сочла преследование Зиявудина Ашикова попыткой оказать давление на его брата.

27 июля Советский райсуд Владикавказа начал рассматривать ходатайства следствия о продлении ареста Раипа и Зиявудина Ашиковых. Ашиковы в свою очередь попросили ознакомить их с ходатайствами следователя. Суд удовлетворил ходатайство Ашиковых и отложил рассмотрение до 30 июля, рассказала сегодня их адвокат Сапият Магомедова.

При этом, по ее словам, судья запретил стороне защиты скопировать материалы ходатайств. "Судья категорически был против, ссылаясь на то, что это не предусмотрено законом. Мои попытки узнать, в каком законе это указано, не увенчались успехом. Тогда я сказала ему, чтобы он сам дал мне копию этих материалов, на это тоже был получен отказ. Тогда я начала возмущаться, говорила ему, что он своими действиями нарушает наши права на осуществление защиты Ашиковых", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сапият Магомедова.

По ее словам, судья вызвал силовиков, чтобы "успокоить" дагестанских адвокатов. "Спецназ приехал, мы объяснили ситуацию, ребята нас поняли. Они сказали, что их вызвали якобы из-за того, что судье угрожают... После того, как я сказала, что есть аудиозапись нашего общения с судьей, где слышно, что ему никто не угрожал, спецназ уехал и попросил сделать так, чтобы их повторно не вызывали", - рассказала адвокат.

После долгих споров судья все же позволил адвокатам ознакомиться с ходатайствами следствия, но выделил на это только час, сообщила также Магомедова. "Наши возмущения о том, что одного часа недостаточно, чтобы ознакомиться с материалами двух ходатайств, тоже не были услышаны. Зато, когда нам все же разрешили ознакомиться с ними, судья посадил рядом с нами секретаря суда, чтобы она следила за тем, чтобы мы не сфотографировали и не переписали ничего", - сказала Сапият Магомедова.

Просьбу ознакомиться с материалами ходатайств о продлении меры пресечения Зиявудин Ашиков объяснил желанием разобраться в доводах следствия, уточнила адвокат.

По ее данным, в СИЗО Владикавказа, на братьев постоянно оказывается давление с целью склонить их к досудебному соглашению со следствием. Братья Ашиковы написали заявления, в которых указали, что если они откажутся от услуг адвокатов Сапият Магомедовой, Мусы Сусланова и Мурада Иманшапива, то это следует расценивать как отказ, сделанный под давлением, так как добровольно Ашиковы не намерены отказываться от услуг этих адвокатов, рассказала Магомедова.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей следствия и суда относительно слов Сапият Магомедовой.

Напомним, что родственники Ашиковых, а также подозреваемого в финансировании терроризма Омара Абдурашидова 11 июля провели серию пикетов в Махачкале, требуя закрыть дело. Однако власти и силовые структуры Дагестана не отреагировали на их требования.