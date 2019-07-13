Суд оставил под стражей Зиявудина Ашикова

13 июля 2019, 02:00

Советский суд Махачкалы продлил на месяц срок содержания под стражей переведенному в СИЗО Пятигорска бывшему исполняющему обязанности начальника полиции Каспийска Зиявудину Ашикову. Защита обжалует решение о вывозе Зиявудина Ашикова из Махачкалы, заявила адвокат Сапият Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня защита Зиявудина Ашикова, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, заявила, что его без предупреждения увезли из СИЗО-1 в Махачкале. В УФСИН по Дагестану пояснили, что Ашикова перевели в другое учреждение по решению следователя. 8 июля адвокаты узнали, что Зиявудин Ашиков переведен в следственный изолятор Пятигорска, а 10 июля защитнику отказали во встрече с ним под предлогом скорого перевода в другой изолятор. Ашиков попросил доставить его из СИЗО Пятигорска в Махачкалу, чтобы лично поприсутствовать на заседании суда по вопросу о мере его пресечения.

Зиявудин Ашиков - брат арестованного бывшего начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, который был задержан вместе с Омаром Абдурашидовым по подозрению в финансировании терроризма. Следователь ФСБ заявил, что Зиявудин Ашиков задержан по делу о нападении на капитана полиции в марте 2012 года. Защита сочла, что задержание Зиявудина Ашикова попыткой оказать давление на его брата. 15 мая адвокаты Ашиковых и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, ссылаясь на то, что они не доверяют силовым структурам в Дагестане.

Советский суд Махачкалы 12 июля рассмотрел ходатайство следователя о продлении ему меры пресечения, Ашиков участвовал в заседании посредством видеоконференцсвязи из СИЗО Пятигорска, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ашикова Сапият Магомедова.

По ее словам, Ашиков подавал заявление на имя судьи о том, что он хочет лично участвовать в процессе, а также ознакомиться с материалами дела.

"Мы заявили в суде ходатайство об обеспечении личного присутствия Ашикова в суде, так же сообщили судье, что в материалах суда есть соответствующее заявление на имя судьи, которое заранее подавал наш подзащитный", - сказала Магомедова. Однако суд отклонил ходатайство защиты, отметила адвокат.

Магомедова рассказала, что другой защитник Ашикова Али Гаджиалиев заявил отвод председательствующему судье, после того как тот отклонил ходатайство о личном присутствии его подзащитного на заседании. "На наш взгляд, своим решением судья грубо нарушил конституционные права нашего подзащитного", - сказала она.

По словам Магомедовой, Гаджиалиев сослался также на то, что в производстве судьи находится жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела против Омара Абдурашидова, по которому проходят и братья Ашиковы. Защита полагает, что в этой ситуации судья не сможет вынести объективное решение, сказала адвокат. Но суд отклонил и это ходатайство, рассказала Магомедова.

Затем судья поручил следователю вслух читать все документы дела, рассказала адвокат. "Судья объяснил, что таким образом он предоставляет возможность Ашикову ознакомиться с материалами дела. Мы возмутились, сам Ашиков тоже заявил, что хочет лично читать документы... после этого чтение материалов прекратили", - сказала Магомедова.

По словам, адвоката, доводами следователя, настаивавшего на продлении арест Ашикову, было то, что подозреваемый может скрыться от следствия и оказать давление на других участников процесса.

Следователь не ответил на вопрос защиты о том, чем подтверждаются эти доводы, рассказала Магомедова. Защита представила в суде награды Ашикова, его документы на жилье как свидетельство того, что он имеет свою жилплощадь и может там находиться под домашним арестом. Адвокаты также обратили внимание судьи на то, что Ашиков с 1988 года служил в правоохранительных органах и имеет безупречную репутацию. "Но судья не учел наши доводы и продлил Ашикову арест на один месяц, до 11 августа", - сказала защитница.

Адвокат также рассказала, что потерпевший по делу, чье убийство, по версии следователей, планировали братья Ашиковы, до сих пор не допрошен, Раип Ашиков относительно него никакие показания не давал, а Зиявудин Ашиков не давал вообще никаких показаний, ссылаясь 51 статью Конституции России о том, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом".

По ее словам, адвокатам следователь объяснил этапирование Ашиковых необходимостью провести очную ставку с потерпевшим, "который опасается приезжать в Дагестан".

Магомедова пояснила, что очную ставку проводят тогда, когда есть противоречия в показаниях сторон. "Тут нет никаких противоречий, потому что нет показаний сторон", - считает она.

По словам адвоката, защита будет обжаловать то, что Ашиковых вывезли из Махачкалы.

"Адвокат и родственники Ашиковых до сих пор не знают о местонахождении Раипа Ашикова", - отметила Магомедова.

На сайте Советского суда Махачкалы по данным на 1.20 мск 13 июля нет информации о продлении ареста Зиявудину Ашикову.

Напомним, родственники подозреваемых в финансировании терроризма Зиявудина Ашикова, его брата Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова 11 июля провели серию пикетов в Махачкале с требованием закрыть это дело. Однако власти и силовые структуры Дагестана не отреагировали на их требования. Родственники сообщили, что до сих пор не знают, где содержатся под арестом братья Ашиковы.