Родные Ашиковых и Абдурашидова пожаловались на безразличие властей к пикетам

11 июля 2019, 18:27

Власти и силовые структуры Дагестана не отреагировали на серию пикетов с требованием закрыть дело Зиявудина Ашикова, его брата Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова, заявили родственники подозреваемых в финансировании терроризма. Они сообщили, что до сих пор не знают, где содержатся под арестом братья Ашиковы.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков с 1 апреля находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма вместе с Омаром Абдурашидовым, который был арестован 31 марта. Сам Ашиков заявил о своей невиновности и о том, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным лицом. Брат Раипа Ашикова, и.о. начальника ГОВД Каспийска Зиявудин Ашиков, 14 апреля также заключен под стражу.

30 июня защита Зиявудина Ашикова, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, заявила, что его без предупреждения увезли из СИЗО-1 в Махачкале. Ашикова перевели в другое учреждение по решению следователя, пояснили в УФСИН по Дагестану. 1 июля защита Ашикова узнала о его переводе в следственный изолятор во Владикавказе, однако не нашла его там. 8 июля адвокаты узнали, что Зиявудин Ашиков переведен в следственный изолятор Пятигорска. Однако защите не удалось встретиться с ним и там - силовики анонсировали перевод подозреваемого в другой изолятор. Брата Ашикова адвокатам отыскать так и не удалось.

Сегодня родственники обвиняемых провели в Махачкале очередную серию пикетов. Активисты по 30 минут пикетировали на центральной площади Махачкалы, у зданий республиканского УФСБ, Верховного суда Дагестана и прокуратуры региона. В акции участвовали дядя братьев Ашиковых Амирсултан Расулов и их односельчанин Магомед Хабибов, сестра Омара Абдурашидова Хадижат Умаханова. В руках каждый из них держал плакат с текстом "Прекратите!!! Незаконное преследование братьев Ашиковых и О.Абдурашидова".

Расулов стоял у здания Верховного суда Дагестана. Представители суда и полицейские проигнорировали его акцию. Прохожие читали плакат на ходу, никто из них не выразил протестующему поддержку. "Требования у нас те же самые, что были и в прошлый раз. Мы требуем, чтобы с Ашиковыми разобрались по закону, чтобы прекратили их незаконное преследование. Они порядочные люди и должны жить у себя дома со своей семьей, а не переезжать из одного СИЗО в другое", - сказал Амирсултан Расулов корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один родственник Ашиковых, Запир Навурбиев, проводил пикет у здания республиканской прокуратуры. По словам протестующего, один из сотрудников прокуратуры вышел из здания и сфотографировал его, но ничего не сказал и не спросил о цели акции. Прохожие отнеслись к акции равнодушно, рассказал Навурбиев корреспонденту "Кавказского узла".

К Хадижат Умахановой, которая проводила пикет у здания УФСБ, подходил сотрудник правоохранительных органов и требовал документы. "Я не знаю точно, кто это был. Может, это был сотрудник ФСБ, может, просто охрана. Но мужчина с оружием и в камуфляже подошел ко мне, спросил, почему я тут стою, взял мои документы. Через несколько минут он вернулся и сказал, что в здании ФСБ моего брата нет. Я ему ответила, что отсюда все и началось. Больше никто ко мне подходил, реакции никакой не было", - рассказала Хадижат Умаханова корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что местонахождение Ашиковых их близким до сих пор неизвестно. "В настоящий момент мы не знаем, где находятся братья Ашиковы, что с ними - их вывезли в неизвестном направлении. Я не знаю, что будет с моим братом - возможно, его тоже увезут неизвестно куда. Мы не знаем о них ничего, видеться с ними мы не можем, в свидании нам отказывают. Мы не знаем, как бороться со всем этим, и поэтому выходим на пикет, чтобы власти хоть как-то отреагировали", - заявила сестра Абдурашидова.

Односельчанин Ашиковых Магомед Хабибов, также участвовавший в пикетах, отметил, что его волнует соблюдение законности в Дагестане. "Мы не знаем, где находятся братья Ашиковы. Хотелось бы, чтобы следствие давало информацию об их местонахождении. А то получается, что их увезли в неизвестном направлении, родственники переживают, адвокаты не знают. Следствие же должно вестись в правовом поле. Тем более, что наш президент Владимир Путин позиционирует себя как человек, не выходящий за рамки правового поля. А тут творится непонятно что. Я как обычный гражданин переживаю за себя, за будущее своих детей, потому что если на ровном месте целых полковников скрутили и увезли в неизвестном направлении, то что будет с нами, с простыми людьми? Я хочу, чтобы мои дети жили в нормальном государстве, где законы уважают простые люди и чиновники, судьи и прокуроры, сотрудники правоохранительных органов", - заявил Хабибов корреспонденту "Кавказского узла".

15 мая адвокаты Ашиковых и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовым структурам.