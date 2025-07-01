Два жителя Дагестана осуждены за осквернение Вечного огня в ставропольской станице

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К 2,5 года колонии-поселения приговорил суд двух жителей Дагестана, признав виновными в осквернении Вечного огня на мемориале в станице Курской. Осужденные грели у огня ноги.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года Следком Ставрополья отчитался о возбуждении уголовного дела против четверых молодых людей, которые станцевали лезгинку на братской могиле у Вечного огня в селе Грушевском. В начале июня суд назначил троим обвиняемым по полтора года колонии-поселения, а четвертому - год.

Суд в Ставропольском крае 30 июня вынес приговор двоих жителям Дагестана, признав их виновными в осквернении Вечного огня в станице Курской, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, осужденные осквернили Вечный огонь, горящий на территории Мемориала советским воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. Сообщается, что они грели ноги у огня. Они были объявлены в федеральный розыск и были задержаны в других регионах.

Суд приговорил их к 2,5 года колонии-поселения, признав виновными в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично, группой лиц (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Свою вину осужденные не признали, пишет 1777.ru.

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