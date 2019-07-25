Родственник оппозиционного журналиста попал в карцер в Азербайджане

25 июля 2019, 08:44

Эмин Шагиев, признанный правозащитниками политзаключенным, отправлен в карцер, сообщил председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли. Гасанли осудил власти Азербайджана за преследования родственников находящихся в политэмиграции журналистов и активистов.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года Эмин Шагиев (Сагиев), родственник журналиста оппозиционного телеканала TuranTV Тюркеля Азертюрка, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к семи годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Азертюрк считает, что его родственника преследуют из-за его журналистской деятельности в оппозиционных СМИ за рубежом.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Тюркель Азертюрк много раз подвергался административным арестам в Азербайджане после участия в протестных акциях оппозиции в 2013-2015 годах. В 2016 году он уехал за рубеж и сотрудничает с оппозиционным телеканалом TuranTV, который вошел в список оппозиционных СМИ, чьи сайты в мае 2017 года были заблокированы судом по требованию Минсвязи Азербайджана.

Находящийся в заключении Эмин Шагиев, признанный правозащитниками как политзаключенный, помещен в карцер, сообщило 24 июля со ссылкой на председателя Национального совета демократических сил Джамиля Гасанли агентство "Туран".

Шагиева продолжают подвергать давлению из-за журналистской деятельности его родственника - сотрудника вещающего из Европы оппозиционного телеканала "Turan.tv" Тюркеля Азертюрка, считает Джамиль Гасанли. Гасанли осудил азербайджанские власти за преследования родственников находящихся в политэмиграции журналистов и активистов.

В опубликованном в марте исследовании союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Эмин Шагиев отнесен к группе заложников, которых преследуют из-за политической деятельности их родных.

Наказание в виде заключения в штрафную камеру назначается не сразу, заявил начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.

Вначале с заключенным проводят профилактическую беседу, в которой ему указывают на недопустимость нарушения внутреннего распорядка. Если это не дает результата, то тогда назначается наказание в виде заключения в штрафную камеру, информировало 24 июля со ссылкой на Садыгова Massa.az.

Новости о случаях преследования активистов, журналистов и правозащитников в регионах Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".