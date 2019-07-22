МВД Северной Осетии отреагировало на избиение задержанного

22 июля 2019, 13:02

В Северной Осетии начата проверка после избиения силовиками водителя автомобиля при задержании, сообщили 21 июля в МВД. Задержанный был пьян, а его пассажиры оказали сопротивление и пытались забрать оружие, уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, силовики в Северной Осетии пытались остановить автомобиль, выезжающий на встречную полосу движения. Машина остановилась только после того, как наехала на бордюр. Инцидент произошел 20 июля около 18.30 мск, говорилось в сообщении МВД Северной Осетии 21 июля.

"[Силовик] представившись, попросил водителя предъявить документы…, гражданин и пассажиры, следовавшие с ним, стали выражаться в адрес [силовиков] нецензурной бранью и оказывать физическое сопротивление… [предприняли] попытки завладеть табельным оружием", - отмечается в сообщении. Силовики выстрелили в воздух и применили физическую силу при задержании.

Водитель автомобиля был задержан по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения". После происшествия министром внутренних дел по республике Михаилом Скоковым назначено проведение служебной проверки, информирует ведомство.

Инцидент произошел в станице Архонской, говорилось в телесюжете "Ирыстон ТВ", размещенной на YouTube-канале телекомпании 21 июля. Очевидцы сняли задержание на камеру мобильного телефона.

Видео было выложено в группе chpvladikavkaz_ (49,9 тысячи подписчиков) в социальной сети Instagram 21 июля и к 12.10 мск сегодня набрало 21 071 просмотр. На кадрах видео один из силовиков в форме валит на землю мужчину. Двое других силовиков, один из которых с оружием в руках, пытались помочь своему коллеге, но его остановили несколько мужчин. Завязалась драка, слышен выстрел. После этого один из силовиков кричал: "В сторону! Тихо!.. Не мешайте!". Мужчины расходятся в сторону, а на кадрах видно, как силовик удерживал одного из мужчин на земле.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте сотрудники Управления собственной безопасности МВД Северной Осетии начали служебную проверку после заявления жителя Моздока Ростислава Мельниченко об избиении полицейским.