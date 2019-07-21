Инкассатор в Астраханской области получил 9 лет колонии за подготовку убийства коллег

21 июля 2019, 22:14

Бывший сотрудник управления инкассации в Астраханской области Антон Бердников признан виновным по нескольким статьям УК России, в том числе о приготовлении к убийству из корыстных побуждений, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, в начале марта 2018 года Бердников разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлек к нему своего знакомого. Они должны были купить оружие, чтобы убить инкассаторов, а затем перегнать их автомобиль в заранее приготовленное место в степной зоне и похитить не менее 100 млн рублей. Тело одного из инкассаторов планировалось спрятать, чтобы подозреваемым стал его напарник. "Однако знакомый Бердникова, пообещав оказать содействие, отказался от участия в нападении и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы", - проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

Бердников признан виновным в приготовлении к разбойному нападению в особо крупном размере и убийству из корыстных побуждений, а также в покушении на незаконное приобретение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 30 пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 пп. "б, в" ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 222 УК России). Кировский районный суд Астрахани приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.