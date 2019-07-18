18 июля 2019, 07:57
Спасатели эвакуировали пострадавшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Турист, который 17 июля получил травму при падении в ущелье Адыл-Су, передан врачам, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", турист сорвался при восхождении в ущелье в горах Кабардино-Балкарии. На помощь ему 17 июля вышли 14 спасателей.
К 23.40 мск поисково-спасательные работы в ущелье Адыл-Су были полностью завершены. "Пострадавшего альпиниста с травмой головы эвакуировали с перевала "ВЦСПС" с высоты 3310 метров в поселок Эльбрус и передали работникам Эльбрусской участковой больницы", - говорится в сообщении, опубликованном 17 июля на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В "Справочнике" "Кавказского узла" содержатся материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Третий день поисков туриста на Эльбрусе не дал результатов", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".
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