Альпинист травмирован в горах Кабардино-Балкарии

17 июля 2019, 19:41

Спасатели Эльбрусского поискового отряда вышли на помощь туристу, который сорвался при восхождении в ущелье Адыл-Су.

По данным спасателей, участник сборов Московской школы альпинизма сорвался во время тренировочного восхождения. Он находится на перевале на высоте 3310 метров. По предварительным данным, пострадавший в сознании.

14 спасателей выдвинулись на место происшествия спустя час после того, как о нем стало известно - в 17.40 мск, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 июля альпинист из Перми получил травму в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе. Спасатели эвакуировали его.

В "Справочнике" "Кавказского узла" содержатся материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.