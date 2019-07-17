У подножья Кавказского хребта. КБР. Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

17 июля 2019, 19:41

Альпинист травмирован в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели Эльбрусского поискового отряда вышли на помощь туристу, который сорвался при восхождении в ущелье Адыл-Су.

По данным спасателей, участник сборов Московской школы альпинизма сорвался во время тренировочного восхождения. Он находится на перевале на высоте 3310 метров. По предварительным данным, пострадавший в сознании.

14 спасателей выдвинулись на место происшествия спустя час после того, как о нем стало известно - в 17.40 мск, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 июля альпинист из Перми получил травму в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе. Спасатели эвакуировали его.

В "Справочнике" "Кавказского узла" содержатся материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Третий день поисков туриста на Эльбрусе не дал результатов", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

17 июля 2019, 21:42

  • Соратник Ираклия Окруашвили задержан в Грузии

    Телохранитель лидера партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили Коба Кошадзе задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. В партии считают, что грузинские власти хотят запугать Окруашвили.

17 июля 2019, 21:10

17 июля 2019, 20:45

17 июля 2019, 20:17

17 июля 2019, 20:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи