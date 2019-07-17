17 июля 2019, 19:41
Альпинист травмирован в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели Эльбрусского поискового отряда вышли на помощь туристу, который сорвался при восхождении в ущелье Адыл-Су.
По данным спасателей, участник сборов Московской школы альпинизма сорвался во время тренировочного восхождения. Он находится на перевале на высоте 3310 метров. По предварительным данным, пострадавший в сознании.
14 спасателей выдвинулись на место происшествия спустя час после того, как о нем стало известно - в 17.40 мск, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 июля альпинист из Перми получил травму в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе. Спасатели эвакуировали его.
В "Справочнике" "Кавказского узла" содержатся материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Третий день поисков туриста на Эльбрусе не дал результатов", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".
17 июля 2019, 21:42
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