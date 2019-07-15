Приэльбрусье. КБР. Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

15 июля 2019, 07:20

Спасатели начали поиски туриста в горах Кабардино-Балкарии

Группа спасателей направилась на поиски альпиниста, который сбился с маршрута на пике Кахиани в Эльбрусском районе, сообщило 14 июля МЧС.

Сообщение о том, что на пике Кахиани альпинисту требуется помощь, поступило спасателям в 21.45 мск 14 июля.

Он заблудился на высоте 3500 метров, сообщило 14 июля Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Жизни и здоровью туриста ничего не угрожает, ему на помощь вышли трое спасателей, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 14 июля спасатели доставили на поляну Азау альпиниста, который почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье размещены на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" .

Примечание:

"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".

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