14 июля 2019, 23:44

Альпинист эвакуирован с Эльбруса

Спасатели доставили на поляну Азау альпиниста, который почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", альпинист из Нальчика почувствовал себя плохо на Эльбрусе на высоте 3850 метров, на помощь ему вышли трое спасателей.

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе были завершены в 21:08 мск. "Спасатели спустили альпиниста из Нальчика на поляну Азау, от дальнейшей медицинской помощи отказался", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".

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