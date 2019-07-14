Альпинист эвакуирован с Эльбруса

14 июля 2019, 23:44

Спасатели доставили на поляну Азау альпиниста, который почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", альпинист из Нальчика почувствовал себя плохо на Эльбрусе на высоте 3850 метров, на помощь ему вышли трое спасателей.

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе были завершены в 21:08 мск. "Спасатели спустили альпиниста из Нальчика на поляну Азау, от дальнейшей медицинской помощи отказался", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".