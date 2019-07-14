14 июля 2019, 23:44
Альпинист эвакуирован с Эльбруса
Спасатели доставили на поляну Азау альпиниста, который почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии.
Как сообщал "Кавказский узел", альпинист из Нальчика почувствовал себя плохо на Эльбрусе на высоте 3850 метров, на помощь ему вышли трое спасателей.
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе были завершены в 21:08 мск. "Спасатели спустили альпиниста из Нальчика на поляну Азау, от дальнейшей медицинской помощи отказался", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".
"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".
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