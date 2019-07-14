14 июля 2019, 19:32

Спасатели вышли на помощь альпинисту на Эльбрусе

Альпинист почувствовал себя плохо на высоте 3850 метров в горах Кабардино-Балкарии, на помощь ему вышли трое спасателей, сообщило МЧС.

Информация о том, что альпинисту требуется помощь, поступила спасателям сегодня в 18.55 мск. "Альпинисту из города Нальчик стало плохо при акклиматизации (признаки горной болезни)", - проинформировало ведомство.

На поисково-спасательные работы вышли трое сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 июля спасатели эвакуировали туристку из Самары, получившую травму ноги в горах Кабардино-Балкарии.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".

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