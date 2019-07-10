Туристка получила травму на Эльбрусе 

10 июля 2019, 19:36

Спасатели эвакуировали туристку из Самары, получившую травму ноги в горах Кабардино-Балкарии, и передали ее врачам, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, на высоте 3600 метров на перевале "Гидон" туристка из города Самара 1993 года рождения получила травму ноги. Спасатели отправились к ней на помощь сегодня утром.

К 13:50 мск пострадавшую эвакуировали с высоты 3600 метров на вертолетную площадку республиканской клинической больницы Нальчика и передали ее врачам, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Для эвакуации туристки были привлечены восемь спасателей и вертолет, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что 1 июля турист почувствовал себя плохо на Эльбрусе на высоте 4200 метров и запросил помощи спасателей, он эвакуирован в поселок Терскол, сообщило МЧС.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".