Эльбрус. Фото: Lev Kalmykov https://ru.wikipedia.org/

01 июля 2019, 20:35

Спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Москвы

Турист почувствовал себя плохо на Эльбрусе на высоте 4200 метров и запросил помощи спасателей, он эвакуирован в поселок Терскол, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сегодня спасателям поступила информация о том, что на высоте 4200 метров турист из Москвы 1977 года рождения почувствовал себя плохо. Спасатели вышли на помощь мужчине.

Турист эвакуирован на базу в поселке Терскол. Мужчина от госпитализации и помощи врачей отказался, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня спасатели вышли на помощь группе из 10 альпинистов, которые сбились с маршрута в горах Кабардино-Балкарии. Туристы были найдены на высоте 5200 метров. При спуске с Эльбруса турист из Ирландии скончался.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".

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