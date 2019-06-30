30 июня 2019, 20:38

Турист из Ирландии скончался при спуске с Эльбруса

Спасатели нашли альпинистов, которые сбились с маршрута в горах Кабардино-Балкарии. При спуске один из них скончался, предположительно, от сердечной недостаточности, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", спасатели сегодня вышли на помощь группе из 10 альпинистов, которые сбились с маршрута в горах Кабардино-Балкарии.

Туристы были найдены на высоте 5200 метров. "При осуществлении спуска на высоте 3500 метров один турист из Ирландии 1979 года рождения скончался, предположительно, от сердечной недостаточности. Спасатели спустили тело альпиниста в поселок Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Остальные члены группы доставлены на поляну Азау, в медицинской помощи не нуждаются", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в поисках туристов и их эвакуации участвовали семь спасателей, были задействованы две единицы техники.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".

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