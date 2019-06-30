Турист из Ирландии скончался при спуске с Эльбруса

30 июня 2019, 20:38

Спасатели нашли альпинистов, которые сбились с маршрута в горах Кабардино-Балкарии. При спуске один из них скончался, предположительно, от сердечной недостаточности, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", спасатели сегодня вышли на помощь группе из 10 альпинистов, которые сбились с маршрута в горах Кабардино-Балкарии.

Туристы были найдены на высоте 5200 метров. "При осуществлении спуска на высоте 3500 метров один турист из Ирландии 1979 года рождения скончался, предположительно, от сердечной недостаточности. Спасатели спустили тело альпиниста в поселок Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Остальные члены группы доставлены на поляну Азау, в медицинской помощи не нуждаются", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в поисках туристов и их эвакуации участвовали семь спасателей, были задействованы две единицы техники.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".