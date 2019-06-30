Помощь спасателей потребовалась туристам на Эльбрусе

30 июня 2019, 15:53

Спасатели вышли на помощь группе из 10 альпинистов, которые сбились с маршрута в горах Кабардино-Балкарии, сообщило МЧС.

Сообщение о том, что туристы заблудились, поступило спасателям в 13.30 мск сегодня.

"На высоте 5250 метров зарегистрированная туристическая группа из 10 человек... сбилась с маршрута", сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Четверо российских альпинистов понимались на гору с северной стороны Эльбруса, но заблудились и стали спускаться, сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Хизир Ойтов. По дороге они встретились с шестью иностранцами из Ирландии, которые также сбились с маршрута, и теперь спускаются вместе, некоторым необходима помощь, пишет со ссылкой на сотрудника ведомства ТАСС.

На помощь туристам вышли восемь сотрудников отряда, связь с альпинистами есть, добавил Ойтов.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая спасатели спустили с Эльбруса на поляну Азау двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга.

Справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".