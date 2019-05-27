Двое туристов эвакуированы на Эльбрусе

27 мая 2019, 20:31

Спасатели спустили на поляну Азау двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что в Эльбрусском районе два лыжника при спуске с Гара-Баши из-за погодных условии сошли с горнолыжной трассы и заблудились, поступила сегодня спасателям в 16:10 мск.

Туристов искали пять спасателей на высоте около 3500 метров. К 18:40 мск поисково-спасательные работы были завершены, лыжники эвакуированы на поляну Азау. "Туристы от дальнейшей помощи спасателей отказались", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2018 года спасатели эвакуировали туриста в горах Кабардино-Балкарии. Мужчина поднялся к водопаду в Эльбрусском районе и не смог спуститься самостоятельно, сообщило МЧС.

Со справочными материалами о горе Эльбрус и Приэльбрусье можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".