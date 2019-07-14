14 июля 2019, 18:23

Два человека погибли при камнепаде в Армении

Камни обрушились на автодорогу в Армении, два человека погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили сегодня в МЧС.

По информации ведомства, обрушение камней произошло на участке трассы М-6, неподалеку от границы с Грузией.

"Несколько автомобилей повреждены, погибли два человека. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии экстренно доставлен в один из медицинских центров Еревана", - цитирует представителя МЧС Армении ТАСС.

По предварительным данным, погибли женщина и ее 12-летняя дочь. "К нам доставили трех человек. Двое были уже мертвыми, а третьему мы оказались помощь и отправили в одну из больниц Еревана", - передает сообщение представителя городского медцентра Алаверди "Sputnik-Армения".

"Кавказский узел" ранее писал о камнепаде в столице Грузии. В ночь на 3 мая в Тбилиси обрушилась скала, после чего был частично перекрыт проезд транспорта. Пострадавших не было. Днем 3 мая движение было возобновлено

Примечание:

"Масштабный затор на границе России и Грузии вырос в размерах", "Трасса Ереван - Мегри расчищена от камней", "Движение на дороге Чамбарак-Дилижан восстановлено после камнепада".

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