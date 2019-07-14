Коммунисты не пустили Никиту Исаева на митинг в Краснодаре

14 июля 2019, 01:17

Краснодарские коммунисты провели митинг против мусорной и пенсионной реформ, а также против ликвидации транспортных маршрутов в Краснодаре и в поддержку Павла Грудинина. Для участия в митинге приехал из Москвы политик Никита Исаев, однако ему выступить на мероприятии не дали.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля жители Краснодара вышли на одиночные пикеты, требуя восстановить городские троллейбусные маршруты. По их словам, они планируют обратиться в органы власти и прокуратуру, а также потребовать встречи с депутатами Госдумы и провести митинг.

Ликвидация троллейбусных маршрутов в Краснодаре происходит в интересах крупных предпринимателей и частных перевозчиков, а передача трамвайно-троллейбусному управлению "олимпийских автобусов" стала одним из факторов, поставивших предприятие на грань банкротства, рассказали "Кавказскому узлу" краснодарские активисты.

В парке 30-летия Победы в Краснодаре 13 июля прошел согласованный митинг, организаторами которого выступили краснодарские коммунисты. На митинг собралось более 200 человек: представители Коммунистической партии Российской Федерации, общественной организации «Транспортная инициатива», а также обманутые дольщики, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент «Кавказского узла».

Митинг в Краснодаре проходит в рамках общероссийской акции протеста коммунистов и посвящен протесту против "транспортного погрома" в Краснодаре, мусорной и пенсионной реформ, против политических репрессий, а также против бездействия властей по решению проблем обманутых дольщиков, заявил на митинге секретарь краевого комитета КПРФ Александр Сафронов.

«Все эти проблемы имеют один корень – это монополия «Единой России». И мы сами виноваты в том, что создалась такая монополия, что людей не слышат. Люди протестуют против транспортного погрома, но их не слышат депутаты городской думы... Они же голосовали за пенсионную реформу и продвигали мусорную реформу», - заявил Сафронов.

Участники митинга держали в руках плакаты «На призыв Путина: «России нужен прорыв» откликнулись: цены, тарифы ЖКХ, ГСМ, налоги, пенсионный возраст, объем разворованных денег», «Как выглядит забота о людях: стоимость проезда Ростов -17 рублей, Краснодар - 28 рублей, проездных нет, но вы держитесь», «Троллейбусный погром на Красной для маршруток?» и другие. Кроме того, участники митинга выступили в защиту Павла Грудинина.

Выдвиженец от Коммунистической партии Российской Федерации Павел Грудинин, участвовавший в 2018 году в выборах президента, с тех пор подвергается политическому преследованию, утверждает КПРФ. С подачи властей сейчас осуществляется попытка рейдерского захвата возглавляемого им предприятия "Совхоз имени Ленина", сообщается в публикации на сайте партии от 18 мая. Организованные КПРФ митинги в поддержку Павла Грудинина прошли 13 июля в разных городах России. Такая акция прошла, в частности, в районном центре Ростовской области Красном Сулине, а также в Нальчике.

Удалось сохранить льготы на проезд студентов и школьников

Благодаря борьбе граждан за сохранение троллейбусных маршрутов удалось добиться того, что 10 июля возвращены льготы на проезд для студентов и школьников на июль-август, рассказала на митинге представитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук. Кроме того, по ее словам, глава города предложил создать в Краснодаре совет по вопросам транспорта и организации дорожного движения, в состав которого войдут учёные, представители общественности, эксперты, представители администрации города и края,

«Но нам кажется, что это очередная профанация, потому что на вопрос о том, кто войдет в совет, нам сообщили в администрации, что каждому члену позвонят и сообщат отдельно. Получается, опять нет прозрачности. Мы думаем, что это будет очередной карманный совет, который будет делать вид, что диалог жителей и власти ведется», - сказала она.

Она отметила, что активный мониторинг состояния маршруток частных перевозчиков, освещение проблемы в СМИ и в интернете, обращение в Госдуму привели к тому, что администрация «наконец озаботилась этой проблемой, и департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара заявил, что разработает поэтапный график своевременной замены автобусов коммерческих перевозчиков на городских маршрутах общественного транспорта».

«Ещё 7 июня нам в департаменте транспорта говорили о том, что денег на закупку троллейбусов нет, купят только 12 электробусов. Теперь ситуация начала меняться: профильный комитет ЗСК проработает возможность формирования программы обновления троллейбусов Краснодара», - отметила Репещук.

4 июля жители Краснодара провели серию одиночных пикетов против роста транспортных тарифов. В свою очередь пользователи соцсетей пожаловались на некомфортные условия в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте связано с необходимостью повышения зарплат работников Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, сообщили на предприятии.

По ее словам, в администрации края заявили, что вместо поддержки муниципального трамвайно-троллейбусного управления власти намерены субсидировать частных перевозчиков.

«Они планируют 30% стоимости новых автобусов частникам возвращать из регионального бюджета, вместо того чтобы поддержать муниципальное предприятие. Но и замена парка частных перевозчиков, и закупка троллейбусов - это пока ещё слова. О закупке порядка 160 троллейбусов говорят с 2013 года, однако воз и ныне там. Более того, разрушена троллейбусная линия на Красной», - отметила Репещук.

Она рассказала, что демонтаж линии начался на улице Красной ночью 8 июля. Участники движения «Транспортная инициатива» прибыли на место и выяснили, что у работников, проводивших демонтаж, не было документов на проведение работ. Марина Репещук рассказала, что вызвала полицию и написала заявление на главу города Евгения Первышова, поскольку она считает, что демонтаж проводится незаконно. Она намерена добиться проверки законности уничтожения троллейбусной сети в Краснодаре генпрокуратурой.

Коммунисты не дали выступить на митинге Никите Исаеву

На митинге в Краснодар прибыл политик, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Но коммунисты заявили, что к их акции Исаев не имеет отношения и не дали ему слова. Тогда он собрал отдельно обманутых дольщиков на той же площадке, где проходил митинг КПРФ, и предложил им подать заявку на проведение акции протеста, а также высказал готовность стать ее организатором. Исаев сообщил, что приехал в Краснодар по приглашению обманутых дольщиков.

«Я знаю, что у вас есть апатия, потому что вы выходите на улицы и ничего не происходит», - сказал Исаев. Он отметил, что до проведения митинга намерен в Москве начать информационную кампанию за отставку губернатора Вениамина Кондратьева.

«Сегодня со сцены не прозвучало ни одного призыва отправить губернатора в отставку. А именно он виноват в проблемах обманутых дольщиков, поэтому он должен за это ответить, и его администрация тоже», - заявил Исаев.

Обманутые дольщики рассказали, что остались не удовлетворены участием в митинге коммунистов.

«Нам не дали выступить нормально, наша проблема прошла вскользь, весь митинг был посвящён Грудинину, а не простым людям, которые потеряли деньги и не могут получить свое жилье долгие годы. На наши обращения некто не реагирует, в том числе депутаты от КПРФ. К нам приехал Исаев, предложил свою помощь, но ему не дали выступить», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица из Геленджика Тамара Рудова.

Житель Краснодара Иван Демин пришел на митинг КПРФ, поскольку думал, что он будет посвящён уничтожению троллейбусных маршрутов в центре города.

«Здесь все в кучу собрали. Про главную тему для жителей Краснодара говорили всего несколько минут. Мусорная и пенсионная реформа – это, конечно, важные темы, но они уже есть, и никто их отменять не собирается. Но мы в силах отстоять свои троллейбусы, но, видимо, людям самим придется это делать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его рассказам, троллейбусный маршрут, на котором он ездил на работу, теперь изменил маршрут и не ходит в центр города.

«Он был удобен многим в нашем районе. Люди пропускали многочисленные маршрутки, ждали его, чтобы доехать в центр. Теперь мне приходится делать две пересадки, чтобы доехать до центра, а это 56 рублей в одну сторону. Нагрузка на карман жителя города выросла в разы, и вся прибыль идет частникам. Такое впечатление, что транспортную логистику подстраивают под них, а не под горожан», - сказал Демин.