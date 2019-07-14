Участники митинга КПРФ в Краснодаре. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".

14 июля 2019, 01:17

Коммунисты не пустили Никиту Исаева на митинг в Краснодаре

Краснодарские коммунисты провели митинг против мусорной и пенсионной реформ, а также против ликвидации транспортных маршрутов в Краснодаре и в поддержку Павла Грудинина. Для участия в митинге приехал из Москвы политик Никита Исаев, однако ему выступить на мероприятии не дали.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля жители Краснодара вышли на одиночные пикеты, требуя восстановить городские троллейбусные маршруты. По их словам, они планируют обратиться в органы власти и прокуратуру, а также потребовать встречи с депутатами Госдумы и провести митинг.

Ликвидация троллейбусных маршрутов в Краснодаре происходит в интересах крупных предпринимателей и частных перевозчиков, а передача трамвайно-троллейбусному управлению "олимпийских автобусов" стала одним из факторов, поставивших предприятие на грань банкротства, рассказали "Кавказскому узлу" краснодарские активисты.

В парке 30-летия Победы в Краснодаре 13 июля прошел согласованный митинг, организаторами которого выступили краснодарские коммунисты. На митинг собралось более 200 человек: представители Коммунистической партии Российской Федерации, общественной организации «Транспортная инициатива», а также обманутые дольщики, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент «Кавказского узла».

Активисты требуют сохранить электротранспорт. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".Митинг в Краснодаре проходит в рамках общероссийской акции протеста коммунистов и посвящен протесту против "транспортного погрома" в Краснодаре, мусорной и пенсионной реформ, против политических репрессий, а также против бездействия властей по решению проблем обманутых дольщиков, заявил на митинге секретарь краевого комитета КПРФ Александр Сафронов.

«Все эти проблемы имеют один корень – это монополия «Единой России». И мы сами виноваты в том, что создалась такая монополия, что людей не слышат. Люди протестуют против транспортного погрома, но их не слышат депутаты городской думы... Они же голосовали за пенсионную реформу и продвигали мусорную реформу», - заявил Сафронов.

Участники митинга держали в руках плакаты «На призыв Путина: «России нужен прорыв» откликнулись: цены, тарифы ЖКХ, ГСМ, налоги, пенсионный возраст, объем разворованных денег», «Как выглядит забота о людях: стоимость проезда Ростов -17 рублей, Краснодар - 28 рублей, проездных нет, но вы держитесь», «Троллейбусный погром на Красной для маршруток?» и другие. Кроме того, участники митинга выступили в защиту Павла Грудинина.

Выдвиженец от Коммунистической партии Российской Федерации Павел Грудинин, участвовавший в 2018 году в выборах президента, с тех пор подвергается политическому преследованию, утверждает КПРФ. С подачи властей сейчас осуществляется попытка рейдерского захвата возглавляемого им предприятия "Совхоз имени Ленина", сообщается в публикации на сайте партии от 18 мая. Организованные КПРФ митинги в поддержку Павла Грудинина прошли 13 июля в разных городах России. Такая акция прошла, в частности, в районном центре Ростовской области Красном Сулине, а также в Нальчике.

Удалось сохранить льготы на проезд студентов и школьников

Благодаря борьбе граждан за сохранение троллейбусных маршрутов удалось добиться того, что 10 июля возвращены льготы на проезд для студентов и школьников на июль-август, рассказала на митинге представитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук. Кроме того, по ее словам, глава города предложил создать в Краснодаре совет по вопросам транспорта и организации дорожного движения, в состав которого войдут учёные, представители общественности, эксперты, представители администрации города и края, 

Участники митинга КПРФ в Краснодаре. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".«Но нам кажется, что это очередная профанация, потому что на вопрос о том, кто войдет в совет, нам сообщили в администрации, что каждому члену позвонят и сообщат отдельно. Получается, опять нет прозрачности. Мы думаем, что это будет очередной карманный совет, который будет делать вид, что диалог жителей и власти ведется», - сказала она.

Она отметила, что активный мониторинг состояния маршруток частных перевозчиков, освещение проблемы в СМИ и в интернете, обращение в Госдуму привели к тому, что администрация «наконец озаботилась этой проблемой, и департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара заявил, что разработает поэтапный график своевременной замены автобусов коммерческих перевозчиков на городских маршрутах общественного транспорта».

«Ещё 7 июня нам в департаменте транспорта говорили о том, что денег на закупку троллейбусов нет, купят только 12 электробусов. Теперь ситуация начала меняться: профильный комитет ЗСК проработает возможность формирования программы обновления троллейбусов Краснодара», - отметила Репещук.

4 июля жители Краснодара провели серию одиночных пикетов против роста транспортных тарифов. В свою очередь пользователи соцсетей пожаловались на некомфортные условия в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте связано с необходимостью повышения зарплат работников Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, сообщили на предприятии.

По ее словам, в администрации края заявили, что вместо поддержки муниципального трамвайно-троллейбусного управления власти намерены субсидировать частных перевозчиков.

«Они планируют 30% стоимости новых автобусов частникам возвращать из регионального бюджета, вместо того чтобы поддержать муниципальное предприятие. Но и замена парка частных перевозчиков, и закупка троллейбусов - это пока ещё слова. О закупке порядка 160 троллейбусов говорят с 2013 года, однако воз и ныне там. Более того, разрушена троллейбусная линия на Красной», - отметила Репещук.

Она рассказала, что демонтаж линии начался на улице Красной ночью 8 июля. Участники движения «Транспортная инициатива» прибыли на место и выяснили, что у работников, проводивших демонтаж, не было документов на проведение работ. Марина Репещук рассказала, что вызвала полицию и написала заявление на главу города Евгения Первышова, поскольку она считает, что демонтаж проводится незаконно. Она намерена добиться проверки законности уничтожения троллейбусной сети в Краснодаре генпрокуратурой.

Коммунисты не дали выступить на митинге Никите Исаеву

На митинге в Краснодар прибыл политик, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Но коммунисты заявили, что к их акции Исаев не имеет отношения и не дали ему слова. Тогда он собрал отдельно обманутых дольщиков на той же площадке, где проходил митинг КПРФ, и предложил им подать заявку на проведение акции протеста, а также высказал готовность стать ее организатором. Исаев сообщил, что приехал в Краснодар по приглашению обманутых дольщиков.

«Я знаю, что у вас есть апатия, потому что вы выходите на улицы и ничего не происходит», - сказал Исаев. Он отметил, что до проведения митинга намерен в Москве начать информационную кампанию за отставку губернатора Вениамина Кондратьева.

«Сегодня со сцены не прозвучало ни одного призыва отправить губернатора в отставку. А именно он виноват в проблемах обманутых дольщиков, поэтому он должен за это ответить, и его администрация тоже», - заявил Исаев.

Обманутые дольщики рассказали, что остались не удовлетворены участием в митинге коммунистов.

«Нам не дали выступить нормально, наша проблема прошла вскользь, весь митинг был посвящён Грудинину, а не простым людям, которые потеряли деньги и не могут получить свое жилье долгие годы. На наши обращения некто не реагирует, в том числе депутаты от КПРФ. К нам приехал Исаев, предложил свою помощь, но ему не дали выступить», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица из Геленджика Тамара Рудова.

Житель Краснодара на митинге КПРФ. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".Житель Краснодара Иван Демин пришел на митинг КПРФ, поскольку думал, что он будет посвящён уничтожению троллейбусных маршрутов в центре города.

«Здесь все в кучу собрали. Про главную тему для жителей Краснодара говорили всего несколько минут. Мусорная и пенсионная реформа – это, конечно, важные темы, но они уже есть, и никто их отменять не собирается. Но мы в силах отстоять свои троллейбусы, но, видимо, людям самим придется это делать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его рассказам, троллейбусный маршрут, на котором он ездил на работу, теперь изменил маршрут и не ходит в центр города.

«Он был удобен многим в нашем районе. Люди пропускали многочисленные маршрутки, ждали его, чтобы доехать в центр. Теперь мне приходится делать две пересадки, чтобы доехать до центра, а это 56 рублей в одну сторону. Нагрузка на карман жителя города выросла в разы, и вся прибыль идет частникам. Такое впечатление, что транспортную логистику подстраивают под них, а не под горожан», - сказал Демин.

Примечание:

"Жители Краснодара пожаловались на отмену льгот в общественном транспорте", "Астраханские активисты потребовали вернуть в город троллейбусы", "Участники митинга в Волгограде потребовали отменить повышение цен на проезд". 

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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