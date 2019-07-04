Краснодарцы провели пикеты против роста транспортных тарифов

04 июля 2019, 16:42

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте, возмутившее жителей Краснодара, связано с необходимостью роста зарплат работников трамвайно-троллейбусного управления, сообщили на предприятии. Пользователи соцсетей пожаловались на некомфортные условия в городских троллейбусах, трамваях и автобусах.

В Краснодаре сегодня местные жители провели одиночные пикеты. На улицу Ставропольскую вышел мужчина с плакатом, на котором было написано: "Нет повышению тарифов на проезд", сообщает издание "Новая Кубань". Вторая акция протеста прошла около торгового центра "Красная Площадь". Горожанин держал в руках плакат, на котором сравнил цены на проезд в общественном транспорте: "Ростов - 17 рублей. Краснодар – 28 рублей, проездных нет", отмечает сегодня ИА "Живая Кубань".

Против увеличения цен на проезд высказались активисты краснодарского отделения партии "Социальной защиты". "Разве состояние [общественного транспорта] оправдывает стоимость? … Может, тогда обратить внимание на техническое состояние транспорта?.. Я считаю такое решение непродуманным и несправедливым для людей", - привело 3 июля слова представителя партии Дениса Деулина издание "Блокнот-Краснодар". По словам Деулина, активисты партии подали уведомление в администрацию Краснодара о проведении митинга по этому вопросу на 13 июля.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Кубань" (50 483 подписчика) возмутились не только ростом стоимости за проезд, но и отсутствием комфортных условий в общественном транспорте. "Сперва бы транспорт предоставили нормальный, а потом бы цены повышали", - написал пользователь под ником Павел Прищепов.

"В городе +40 (градусов), транспорт без кондиционера. Ходит, как хочет", - ответила пользователь Дарья Смирнова.

"Дорого очень 28 (рублей) для такого транспорта некомфортного", - прокомментировала Юлия Петлякова.

Пост о повышении цен на проезд в общественном транспорте Краснодара был опубликован 3 июля 18.07 мск и к 16.15 мск сегодня набрал 86 лайков.

Рост цен на проезд в Краснодаре поможет повысить зарплату работникам общественного транспорта

О повышении цен на проезд в общественном транспорте Краснодара стало известно 2 июля. "С 8 июля планируется ввести новый тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления - он вырастет на 2 рубля, с 26 до 28 рублей. Это связано с инфляцией, ростом [налогов], стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, запчастей. Кроме того, новый тариф позволит проиндексировать зарплату сотрудникам управления", - процитировала 2 июля директора управления Александра Грачева пресс-служба администрации Краснодара на своем сайте.

В сообщении городской мэрии также говорится, что тариф на проезд поднимался в Краснодаре ежегодно на три рубля, начиная с 2015 года. Это позволило снизить долги трамвайно-троллейбусного управления города с 498 миллионов рублей на январь 2018 года до 215 миллионов рублей по состоянию на 1 января 2019 года, отмечает пресс-служба. Повышение цен на проезд не скажется на существующих льготах для школьников и студентов, но перестанет действовать скидка на транспортных картах. "Сама транспортная карта не отменяется. Она продолжит действовать, как и раньше. Только - без скидки", - заявил Грачев.

На сайте Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления на 16.20 мск сегодня нет информации о повышении цен на проезд в общественном транспорте в Краснодаре.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в Сочи прошел митинг жителей города, недовольных подорожанием проезда в городском транспорте и изменениями маршрутов движения. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы пожаловались, что это уже сказывается на их материальном положении.