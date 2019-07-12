Прокуратура заинтересовалась массовым отравлением в чеченском селе

12 июля 2019, 11:51

Прокуратура Чечни организовала проверку после публикации о массовом отравлении жителей чеченского села Ишхой-Юрт, сообщили в ведомстве. 13 госпитализированных продолжают лечение в стационаре больнице, их состояние врачи оценивают как стабильное, отметили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", с 6 июля десятки жителей чеченского села Ишхой-Юрт обратились к врачам с признаками отравления, 13 из них госпитализированы, заявили в Минздраве региона. Предварительной причиной инцидента власти назвали загрязнение источника, который используют сельчане из-за отсутствующего центрального водоснабжения.

Публикация в Инетрнете о госпитализации с признаками отравления жителей села Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни стала поводом для проверки прокуратуры республики, говорилось в сообщении на сайте надзорного ведомства 11 июля. К проверке будут привлечены специалисты чеченского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

«Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка действиям местных органов власти и территориального отдела Роспотребнадзора в данной сфере», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель прокуратуры Чечни.

Состояние пострадавших от отправления жителей села Ишхой-Юрт «стабильное», рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни . «Пострадавшие от отравления жители Ишхой-Юрта пока находятся в стационаре под наблюдением врачей. У всех отмечается положительная динамика. Завтра-послезавтра часть пострадавших можно будет перевести на амбулаторное лечение и по мере улучшения состояния будем выписывать остальных», - отметили в ведомстве.



Пробы воды из родниковых источников, где жители Ишхой-Юрта набирали питьевую воду, были отправлены на лабораторные исследования, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в Роспотребнадзоре республики. «Предварительные данные имеются, полные результаты анализов узнаем на следующей неделе», - пояснили в ведомстве.

По словам министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, предварительные результаты исследований воды из родникового источника в селе Ишхой-Юрт показали значительное превышение норм загрязнения. После инцидента в чеченском селе временно запрещено набирать воду из родникового источника, сообщили в администрации муниципалитета.

Напомним, что июне 2014 года в селении Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни был отмечен случай массового отравления местных жителей питьевой водой. Тогда в течение суток были госпитализированы более 100 человек. Позднее специалисты установили, что источником отравления стала родниковая питьевая вода, которая в результате прошедших ливневых дождей оказалась загрязненной.