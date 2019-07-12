Источник села Ишхой-Юрт. Фото. Скриншот видео ЧГТРК Грозный http://newsvideo.su/video/11010204

12 июля 2019, 11:51

Прокуратура заинтересовалась массовым отравлением в чеченском селе

Прокуратура Чечни организовала проверку после публикации о массовом отравлении жителей чеченского села Ишхой-Юрт, сообщили в ведомстве. 13 госпитализированных продолжают лечение в стационаре больнице, их состояние врачи оценивают как стабильное, отметили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", с 6 июля десятки жителей чеченского села Ишхой-Юрт обратились к врачам с признаками отравления, 13 из них госпитализированы, заявили в Минздраве региона. Предварительной причиной инцидента власти назвали загрязнение источника, который используют сельчане из-за отсутствующего центрального водоснабжения.

Публикация в Инетрнете о госпитализации с признаками отравления жителей села Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни стала поводом для проверки прокуратуры республики, говорилось в сообщении на сайте надзорного ведомства 11 июля. К проверке будут привлечены специалисты чеченского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

«Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка действиям местных органов власти и территориального отдела Роспотребнадзора в данной сфере», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель прокуратуры Чечни.

Состояние пострадавших от отправления жителей села Ишхой-Юрт «стабильное», рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни . «Пострадавшие от отравления жители Ишхой-Юрта пока находятся в стационаре под наблюдением врачей. У всех отмечается положительная динамика. Завтра-послезавтра часть пострадавших можно будет перевести на амбулаторное лечение и по мере улучшения состояния будем выписывать остальных», - отметили в ведомстве.

Пробы воды из родниковых источников, где жители Ишхой-Юрта набирали питьевую воду, были отправлены на лабораторные исследования, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в Роспотребнадзоре республики. «Предварительные данные имеются, полные результаты анализов узнаем на следующей неделе», - пояснили в ведомстве.

По словам министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, предварительные результаты исследований воды из родникового источника в селе Ишхой-Юрт показали значительное превышение норм загрязнения. После инцидента в чеченском селе временно запрещено набирать воду из родникового источника, сообщили в администрации муниципалитета. 

Напомним, что июне 2014 года в селении Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни был отмечен случай массового отравления местных жителей питьевой водой. Тогда в течение суток были госпитализированы более 100 человек. Позднее специалисты установили, что источником отравления стала родниковая питьевая вода, которая в результате прошедших ливневых дождей оказалась загрязненной.

Примечание:

"38 отравившихся волгоградских кадетов выписаны из больницы", "17 семей подали судебные иски после массового отравления в Махачкале", "Мясной цех в Буйнакске закрыт после отравления школьников".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 июля 2019, 13:52

  • Инцидент с ингушской девочкой обнажил проблему консерватизма общества на Кавказе

    Мать семилетней девочки, госпитализированной из семьи опекунов после истязаний, рассказала, что ей не давали видеться с дочерью. Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, посетовала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова. Семейные обычаи в регионах Северного Кавказа не всегда учитывают интересы ребенка, констатировала "Новая газета".

12 июля 2019, 13:27

12 июля 2019, 12:52

  • Дело восьми убитых в Чечне дагестанцев дошло до суда

    Верховный суд Чечни начал рассматривать дело восьми дагестанцев, которые, по версии силовиков, готовили теракт и были убиты в перестрелке. Адвокат попросил перенести рассмотрение дела в другой регион. Родственники убитых, которые ранее заявляли об их похищении, потребовали объединить в одно производство дела о перестрелке в Чечне и похищениях в Дагестане.

12 июля 2019, 11:47

12 июля 2019, 10:47

  • Бабушкин пообещал выплатить долги сотрудникам "Красных Баррикад"

    Выплата более 60 миллионов рублей долгов по зарплате рабочим судостроительного завода "Красные Баррикады" начнутся после 20 июля, заверил врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин. Сотрудники предприятия будут задействованы в возобновленной деятельности завода, отметил новый владелец верфи.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии