Три человека пострадали при взрыве в Тбилиси

10 июля 2019, 09:50

Состояние пострадавших при взрыве гранаты в подъезде жилого дома в столице Грузии оценено как стабильное, сообщили в МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня ночью в "военном городке" в районе Варкетили на окраине Тбилиси. Взорвалась брошенная в подъезд жилого дома ручная граната.

Ранения получили три человека. "Пострадавшим была оказана необходимая помощь. Были обработаны раны и проведены консультации со специалистами, а также проведены обследования. Пациенты переведены в стационар для дальнейшего лечения", - цитирует врача больницы Манану Лобжанидзе "Sputnik-Грузия".

Состояние пострадавших врачи назвали стабильным. Личность человека, бросившего гранату, установлена, полиция разыскивает его. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке умышленного убийства, пишет со ссылкой на МВД Грузии "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 18 июня произошел взрыв в квартире жилого дома в Кутаиси. В результате взрыва и пожара пострадали семь человек, двое из которых впоследствии скончались.