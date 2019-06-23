23 июня 2019, 16:34

Двое пострадавших при взрыве в Кутаиси умерли в больнице

Мужчина и женщина, получившие сильные ожоги при взрыве и пожаре в жилом доме в Кутаиси, скончались в больнице. Состояние еще двух пациентов врачи назвали тяжелым.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня произошел взрыв в квартире на втором этаже дома по улице Автомшенебели в Кутаиси. В результате взрыва и пожара пострадали семь человек.

33-летняя женщина, получившая сильные ожоги в результате взрыва и пожара в Кутаиси, сегодня утром скончалась в ожоговом центре при кутаисской клинике термической травмы и восстановительной пластической хирургии, сообщает "Новости-Грузия".

По словам врача центра Георгия Абесадзе, в этой клинике остаются еще двое пострадавших, пишет издание.

В ожоговом центре умер также мужчина, который при взрыве и пожаре получил ожоги 85% тела, сообщает сегодня со ссылкой на директора кутаисского ожогового центра Зуру Угрехелидзе "Интерпрессньюс".

В тяжелом состоянии остаются мать умершего мужчины и 10-летняя девочка, уточняет издание.

Примечание:

"Восемь человек госпитализированы после взрыва в Тбилиси", "Власти Аджарии пообещали компенсации семьям погибших при пожаре", "Власти Тбилиси пообещали жилье пострадавшим от взрыва".

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