23 июня 2019, 16:34
Двое пострадавших при взрыве в Кутаиси умерли в больнице
Мужчина и женщина, получившие сильные ожоги при взрыве и пожаре в жилом доме в Кутаиси, скончались в больнице. Состояние еще двух пациентов врачи назвали тяжелым.
Как писал "Кавказский узел", 18 июня произошел взрыв в квартире на втором этаже дома по улице Автомшенебели в Кутаиси. В результате взрыва и пожара пострадали семь человек.
33-летняя женщина, получившая сильные ожоги в результате взрыва и пожара в Кутаиси, сегодня утром скончалась в ожоговом центре при кутаисской клинике термической травмы и восстановительной пластической хирургии, сообщает "Новости-Грузия".
По словам врача центра Георгия Абесадзе, в этой клинике остаются еще двое пострадавших, пишет издание.
В ожоговом центре умер также мужчина, который при взрыве и пожаре получил ожоги 85% тела, сообщает сегодня со ссылкой на директора кутаисского ожогового центра Зуру Угрехелидзе "Интерпрессньюс".
В тяжелом состоянии остаются мать умершего мужчины и 10-летняя девочка, уточняет издание.
"Восемь человек госпитализированы после взрыва в Тбилиси", "Власти Аджарии пообещали компенсации семьям погибших при пожаре", "Власти Тбилиси пообещали жилье пострадавшим от взрыва".
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