Семь человек пострадали при взрыве в Кутаиси

18 июня 2019, 10:54

После взрыва и пожара в многоквартирном доме в Кутаиси семь человек доставлены в больницу, сообщили спасатели.

Взрыв произошел сегодня утром в квартире на втором этаже дома по улице Автомшенебели в Кутаиси. В результате взрыва и пожара пострадали семь человек, сообщает сегодня со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД "Новости-Грузия".

По данным ведомства, спасатели эвакуировали жильцов "в первые же минуты", информирует РИА Новости. "Все они перевезены в безопасное место. В тушении пожара были задействованы до 10 единиц спецтехники", - цитирует агентство заявление пресс-службы ведомства.

Пожар потушен, семеро пострадавших доставлены в больницу, пишет со ссылкой на Службу по управлению ЧС "Интерпрессньюс".

В результате пожара повреждены несколько квартир, уточняет "Sputnik Грузия".