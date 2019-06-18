18 июня 2019, 10:54
Семь человек пострадали при взрыве в Кутаиси
После взрыва и пожара в многоквартирном доме в Кутаиси семь человек доставлены в больницу, сообщили спасатели.
Взрыв произошел сегодня утром в квартире на втором этаже дома по улице Автомшенебели в Кутаиси. В результате взрыва и пожара пострадали семь человек, сообщает сегодня со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД "Новости-Грузия".
По данным ведомства, спасатели эвакуировали жильцов "в первые же минуты", информирует РИА Новости. "Все они перевезены в безопасное место. В тушении пожара были задействованы до 10 единиц спецтехники", - цитирует агентство заявление пресс-службы ведомства.
Пожар потушен, семеро пострадавших доставлены в больницу, пишет со ссылкой на Службу по управлению ЧС "Интерпрессньюс".
В результате пожара повреждены несколько квартир, уточняет "Sputnik Грузия".
"Восемь человек госпитализированы после взрыва в Тбилиси", "Власти Тбилиси пообещали жилье пострадавшим от взрыва", "Власти Аджарии пообещали компенсации семьям погибших при пожаре".
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