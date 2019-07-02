02 июля 2019, 23:21

ИГ* опубликовало первую видеоприсягу азербайджанских боевиков

Запрещенная террористическая организация "Исламское государство"* опубликовала видеоприсягу азербайджанских боевиков лидеру группировки. Это первое видео ИГ* из Азербайджана.

На видеозаписи продолжительностью 39 секунд видны трое мужчин, чьи лица закрыты черной материей. На фоне за их спинами - символика террористической организации, в руках у каждого из мужчин автомат.

Мужчины произносят текст присяги, произнося имя лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. "Джихадисты дежурно рассказали о стойкости боевиков ИГ* в Багузе, различных союзах врагов, в том числе России, в войне против группировки и присягнули главарю ИГ*, - описывает смысл слов на видео Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков.

Проект SITE Intelligence Group также отмечает, что это первое видео из Азербайджана, опубликованное ИГ*.

Джихадисты опубликовали видео с азербайджанскими боевиками в рамках серии пропагандистских роликов под общим названием «Лучший исход — для праведных». На этих видео сторонники ИГ* из разных стран произносят слова присяги, отметил эксперт по терроризму в Южной Азии Фаран Джеффери в своем Twitter.

Как отмечает Directorate 4, в рамках этой серии видео из Азербайджана стало шестым по счету.

Об участии некоторых граждан Азербайджана в боевых действиях на стороне ИГ* было известно и ранее. Осенью 2018 года Сирийская демократическая армия заявила о пленении в Сирии шестерых боевиков ИГ*, среди которых был уроженец Азербайджана 1974 года рождения. В видео SDF PRESS он был назван по имени -  Исмаил Рашад Рафик (Абу Закария Азери).

В апреле 2018 года Центральный уголовный суд Ирака приговорил трех гражданок Азербайджана к смертной казни, признав их участницами ИГ*.

В конце января 2018 года замглавы Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами назвал число граждан страны, погибших во время боев в Сирии и Ираке. Чиновник уточнил, что власти имеют информацию о нахождении в Сирии и Ираке более 300 азербайджанских детей и женщин, "также подвергшихся влиянию радикальных группировок".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне", "ИГ* взяло ответственность за нападение на силовиков в Грозном", "Жалоба на постановочное видео с присягой ИГ* стала уникальным случаем для Дагестана".

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