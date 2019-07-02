Жители Городища добились внимания властей к жалобам на загрязнение воздуха

02 июля 2019, 17:12

Власти поселка Городище под Волгоградом обратились в надзорные органы после жалоб жителей на вредные выбросы с завода. Владелец завода назвал протесты шантажом и давлением на бизнес.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня участники схода в поселке Городище пожаловались на едкие выбросы с асфальтобетонного завода, которые отравляют воздух, не давая выйти на улицу и открывать окна. Неоднократные обращения в надзорные органы, по их словам, ни к чему не привели. При строительстве завода не была соблюдена санитарная зона, заявил на сходе муниципальный депутат Роман Потоловский.

Представители властей пришли на сход в Городище

Вечером 1 июля жители поселка собрались на очередной сход, на этот раз с участием представителей властей. На сход пришли глава Городища Наталья Гончарова, замначальника отдела ЖКХ, специалист отдела экологии и сельского хозяйства администрации района, председатель городищенской думы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат городищенской думы Роман Потоловский.

"Мы вели видеопротокол собрания, никаких политических заявлений у нас не было. Основная повестка – выборы инициативной группы, которая будет взаимодействовать с исполнительной властью района и Городища и надзорными органами. Сегодня жители ходили к главе района Эдуарду Кривову. В четверг они пойдут к главе Городища. Власти проблему признают, принято решение провести проверку на предмет того, насколько правомерно была урезана санитарно-защитная зона, почему сыпучие материалы на территории самой зоны не закрыты тентом, почему они разлетаются", - рассказал Потоловский.

По его словам, местные жители выбрали инициативную группу из трех человек, которая будет продвигать их интересы, и намерены направить обращения в природоохранную прокуратуру, комитет экологии и лесного хозяйства, в Роспотребнадзор, главе района и поселения.

На сход пришли 25 жителей, отметил активист Алексей Ульянов. Он сообщил, что 4 июля пойдет вместе с инициативной группой к главе поселка. "Люди не за закрытие предприятия, а за чистый воздух. Они говорят, что собственнику нужно обновлять предприятие. Власти обещали разобраться", - добавил Ульянов корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель инициативной группы жителей Геннадий Сейлемезиди рассказал о сегодняшнем приеме у главы районной администрации. "Разговор состоялся о том, что без нас власти ничего сделать не могут. Ранее они подавали иск в суд к заводу в пользу неопределенного круга лиц, и иск не был принят к рассмотрению. Мы решили, что будем подавать в суд от жителей. Сначала напишем обращения в надзорные органы, и будем готовить иск в суд", - сообщил Сейлемезиди корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Городища Наталья Гончарова подтвердила, что 27 июня в администрацию поселка поступило обращение жителей. "Мы направили, в свою очередь, обращение в природоохранную прокуратуру и в Роспотребнадзор по данному вопросу с просьбой промониторить воздух. Сейчас ждем ответа. С вопросом по поводу санитарно-защитной зоны мы пока разбираемся - нужно поднимать все документы, проводить глубокий анализ. Думаю, природоохранная прокуратура проверит зону, а Роспотребнадзор осуществит замеры", - сказала Гончарова корреспонденту "Кавказского узла".

В ответе волгоградской природоохранной прокуратуры депутату Роману Потоловскому от 4 июля 2014 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", сообщается, что асфальтобетонный завод располагается в 140 метрах от жилых домов, при том, что предприятие относится ко второму классу опасности, и ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для него составляет 500 метров. Для предприятий второго класса санитарно-защитная зона составляет не менее 500 метров, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ольга Завгороднева. "Если людям это причиняет дискомфорт, считаю, что их жалоба обоснована", - сказала она.

Владелец завода заверил в экологичности своего производства

Владелец асфальтобетонного завода Сероб Варданян считает, что протесты жителей инициированы извне и нужны для получения от него денег. "Я считаю это давлением на бизнес. Это не кончается уже пять лет, с 2014 года", - заявил Варданян.

По словам Варданяна, на предприятии установлены заказанные в Германии рукавные фильтры, завод экологически безопасен и построен в соответствии со всеми нормами.

"Завод работает на газу. По документам, я могу такой завод устанавливать на любой территории в 60 метрах от жилых домов. Все документы есть, все законно получено: разрешение на строительство завода, ввод в эксплуатацию. Ежемесячно делается отбор воздуха. Точка мониторинга находится на той улице, жители которой жалуются. Я сейчас в Армении. Когда приеду, буду обращаться к представителю президента по защите прав бизнеса. У нас выбросов в 250 раз меньше, чем допущено по российским законам. Никто не видит, работает завод или нет. Он работает на газу, а не на мазуте или солярке - это абсолютно экологически чистое производство. Помимо этого, завод работает на фильтрах - от него не идет ни пара, ни дыма, он не загрязняет воздух. Предприятие работает с марта по ноябрь с восьми утра до восьми вечера. Но жалобы на запах жители писали и в январе, и в феврале, хотя зимой мы не работаем. С 1 ноября завод закрывается, 1 марта или 1 апреля открывается, смотря по погоде", - сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что воздух в Городище загрязняет другое предприятие. "Выбросы, на которые жалуются жители, могут идти с расположенной рядом нефтебазы. Когда разгружают нефть, может быть запах. Их штрафовали уже за это, мы также чувствуем этот запах", - сказал Сероб Варданян.