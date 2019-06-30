Дагестан и Ингушетия вошли в число регионов с наименьшей стоимостью услуг ЖКХ

30 июня 2019, 17:45

Жители Дагестана и Ингушетии в 2018 году платили в месяц за жилищно-коммунальные услуги по 457 рублей и 488 рублей на человека, подсчитала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Согласно результатам исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2018 году в России больше других за услуги ЖКХ заплатил среднестатистический житель Магаданской области – 42 132 рубля в год или 3511 рублей в месяц на человека. Далее в рейтинге значатся Камчатский край (41 041 рубль в год или 3420 рублей в месяц) и Мурманская область (36 032 рубля в год или 3003 рубля в месяц).

При этом, по данным исследования, наименьшие суммы за услуги ЖКХ заплатили жители Дагестана (5487 рублей в год или 457 рублей в месяц), Республики Тыва (5740 рублей в год или 478 рублей в месяц) и Ингушетии (5852 рублей в год или 488 рублей в месяц), пишет сегодня "Российская газета" в материале "Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей".

По словам председателя Совета директоров FinExpertiza Елены Трубниковой, минимальные платежи за услуги ЖКХ приходятся на "небольшие регионы с достаточно низкими доходами" населения. "Больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет", - приводит слова Трубниковой издание.

На сайте FinExpertiza результаты исследования, по состоянию на 17.43 мск, не опубликованы.

"Кавказский узел" писал ранее, что в феврале регионы Северного Кавказа, в частности, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Кабардино-Балкария, стали аутсайдерами рейтинга качества жизни среди регионов России.