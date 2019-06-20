Депутата парламента и члена сакребуло прогнали с митинга на проспекте Руставели

20 июня 2019, 20:29

Активисты оппозиции перекрыли движение по проспекту Руставели в Тбилиси, требуя отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Депутата Левана Гогичаишвили и члена горсовета Тбилиси Вато Шакарашвили силой вывели с митинга после критики в адрес оппозиционного Единого национального движения.

Как писал "Кавказский узел", пребывание российского депутата в кресле спикера парламента Грузии во время международной православной ассамблеи вызвало протест представителей оппозиции. Они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Протест парламентариев поддержали несколько десятков участников акции протеста в Тбилиси.

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел сегодня заседание ассамблеи, сидя в кресле спикера грузинского парламента, что вызвало недовольство части депутатов. После перерыва шесть парламентариев заблокировали трибуну спикера, чтобы не допустить возращения Гаврилова на это место. Они также потребовали выдворить из здания российскую парламентскую делегацию, сославшись на то, что Россия отторгла от Грузии территории Абхазии и Южной Осетии.

Митинг с требованием отставки спикера парламента начался сегодня вечером на проспекте Руставели в Тбилиси. Акцию организовали лидеры оппозиции, которые остались недовольны объяснением Ираклия Кобахидзе о причинах пребывания в грузинском парламенте российских депутатов. Кобахидзе и лидер правящей партии Бидзина Иванишвили ранее заявили, что не имеют отношения к организации мероприятия православной межпарламентской ассамблеи.

Участники акции перекрыли движение и заняли участок проспекта Руставели от улицы 9 апреля до улицы Леси Украинки, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Между участниками акции произошла стычка: писатель Лаша Бугадзе во время выступления назвал "продолжением оккупации" действия правящей партии, а депутат Леван Гогичаишвили, взяв слово после него, обвинил в связях с Россией оппозиционную партию Единое национальное движение и ее лидера Григола Вашадзе.

Парламентарий объявил, что Единое национальное движение "захватило" парламент, после чего сразу накрыл голову руками, опасаясь ударов. В его сторону полетели бутылки с водой, несколько человек действительно попытались ударить Гогичаишвили, однако представители ЕНД сами защитили политического оппонента от расправы и отвели подальше.

Леван Гогичаишвили осознанно пошел на провокацию, заявил представитель ЕНД Коба Хобази. "Он специально хотел спровоцировать драку, чтобы нескольких человек арестовали. Он является депутатом, его избиение наказывается достаточно сурово по грузинскому законодательству", - сказал Хобази корреспонденту "Кавказского узла".

Член городского совета (сакребуло) Тбилиси Вато Шакарашвили также навлек на себя гнев участников акции: в своей речи он заявил, что Единое национальное движение "оккупирует здоровый протест общества", после чего организаторы митинга отняли у него микрофон и силой вывели с трибуны, сообщил грузинский "Первый канал".

Российские участники православной межпарламентской ассамблеи к началу акции на проспекте Руставели уже готовились улететь в Москву. После срыва заседания парламента они вернулись в гостиницу Radisson на площади Первой Республики в центре Тбилиси, но у входа в отель их ждала группа оппозиционеров. Протестующие требовали, чтобы депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов извинился и немедленно покинул Грузию. Гаврилов и другие члены российской делегации под охраной полицейских покинули гостиницу, сели в микроавтобус и отправились в аэропорт. Активисты пытались облить выходящих из гостиницы российских парламентариев водой, пишут "Новости-Грузия".