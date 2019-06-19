Штраф Малсага Ужахова в связи с акцией за прямые выборы оставлен в силе

19 июня 2019, 20:59

Верховный суд Ингушетии признал законным решение о штрафе для ингушского оппозиционера Малсага Ужахова в связи с митингом за прямые выборы главы республики в июне 2018 года. Ужахова оштрафовали за несогласованное шествие, хотя он просто шел к месту митинга, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. Срок его ареста в начале июня был продлен до 25 сентября. За участие в акциях протеста Малсагу Ужахову назначено уже несколько штрафов. 18 апреля Магасский районный суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей за акцию, состоявшуюся в июне 2018 года. Штраф за эту акцию Ужахову назначали еще год назад, но в октябре 2018 года Верховный суд Ингушетии этот штраф отменил. В апреле 2019 года активиста снова оштрафовали на 20 тысяч рублей в связи с той же акцией, рассказал сын Малсага Ужахова Руслан.

2 июня 2018 года около 500 человек вышли на митинг в Магасе, требуя прямых выборов главы республики. Акция не была согласована властями. Протестующие собрались у строящейся Соборной мечети, а через некоторое время пошли к Народному собранию. 6 июня организаторы акции, в том числе Малсаг Ужахов, были задержаны. После митинга 26 марта 2019 года Ужахов был оштрафован на 150 тысяч рублей, хотя не являлся организатором акции протеста. Крупную сумму штрафа он объяснил тем, что это повторное административное наказание. Защита Ужахова обжаловала решение суда.

Верховный суд Ингушетии рассмотрел сегодня апелляцию на решение о штрафе для Малсага Ужахова за акцию в июне 2018 года. Более 40 человек пришли лично в здание суда, чтобы поддержать активиста, но всем им не хватило места в зале и некоторым пришлось остаться на улице, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат оппозиционера Джабраил Куриев потребовал отменить решение о штрафе за отсутствием состава правонарушения в действиях Ужахова. По словам адвоката, активист не участвовал в шествии, а лишь направлялся к зданию парламента вместе с единомышленниками.

«Ужахов вместе с другими приехал в Магас, они оставили машины возле строящейся мечети и пешком шли, пока их не остановили у парламента. Там навстречу им вышли представители МВД, мэр города, председатель парламента», - заявил адвокат.

Малсаг Ужахов участвовал в заседании суда по видеосвязи, находясь в СИЗО Владикавказа. «Хочу подчеркнуть, что мы шли по тротуару и были встречены высоким начальством. Речь вообще не шла о каком-то шествии, мы направлялись на митинг! Мы не были никем задержаны или остановлены, мы и не просили разрешения на шествие. В Магасе устраивать шествия смысла никакого нет: шествия организуют для привлечения внимания населения, которого там почти нет. Мы направлялись на митинг и шли по тротуару, рядом шли и другие люди», - объяснил оппозиционер.

Куриев попросил суд приобщить к делу диск с видеозаписью, сделанной в июне 2018 года, однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения. Решение о штрафе для Ужахова Верховный суд Ингушетии признал законным и оставил в силе. Присутствовавшие в зале сторонники Малсага Ужахова встретили решение неодобрительными возгласами.

Адвокат обратил внимание, что Ужахов не был организатором митинга, а только направлялся к месту акции. Суд не приобщил к делу запись, на которой видно, как Ужахов идет по тротуару, поскольку не заинтересован в судебном разбирательстве, полагает Куриев. Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение во всех национальных инстанциях, а затем и в ЕСПЧ, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Арест плохо сказывается на состоянии Ужахова, потому что он лишен возможности регулярно принимать необходимые лекарства, заявила защита 7 июня.

Проблема с доставкой необходимых Ужахову медикаментов в СИЗО не решена, отметил защитник. «Хотя российское законодательство предусматривает предоставление лекарств задержанным, у Малсага диабет второго типа, и ему требуется диета. В СИЗО [для ее соблюдения нет] никаких условий. Его родные сами покупают лекарства, хотя его должны обеспечивать ими в СИЗО», - сказал Куриев.

Сестра активиста Тамара Ужахова подтвердила, что он не получает нужных лекарств. «Есть лекарства, которые ему привозят из-за границы, а в СИЗО требуют кассовые чеки. Он больной человек, инвалид второй группы, он прооперирован, у него сахарный диабет. Конечно, вся семья очень переживает за его здоровье и состояние. Диету не получается соблюдать», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы и не ожидали, что суд вынесет справедливое решение. Все было предсказуемо», - заявил брат оппозиционера Хамбор Ужахов, комментируя решение.

Информация о преследовании ингушских активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".