Суд в Грузии освободил азербайджанского активиста под залог

19 июня 2019, 17:06

Гражданин Азербайджана Автандил Мамедов, задержанный в Грузии по запросу Баку, освобожден судом в Марнеули под залог, эквивалентный примерно 1070 долларам, на время рассмотрения вопроса об экстрадиции, сообщила супруга активиста.

Как писал "Кавказский узел", Автандил Мамедов был задержан 17 июня в Тбилиси по запросу Азербайджана, где его обвиняют в мошенничестве. Азербайджанские активисты не верят в достоверность обвинение и опасаются, что Мамедова может ожидать в Азербайджане несправедливый суд и пытки.

Автандил Мамедов вместе с другим активистом Эльчином Намазовым в грузинской эмиграции учредил "Институт защиты прав и свобод" для информирования международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане, а также для поддержки азербайджанских эмигрантов в Грузии.

В суде в грузинском городе Марнеули сегодня состоялось рассмотрение вопроса об экстрадиции Автандила Мамедова по запросу Баку. Суд решил освободить Мамедова под денежный залог в 3000 лари (около 1070 долларов), сообщила корреспонденту «Кавказского узла», находящаяся в Грузии супруга активиста Гюнель Мамедова.

По ее словам, согласно решению суда, Мамедов будет находиться на свободе в течение трех месяцев, пока будет рассматриваться вопрос об экстрадиции..

Гюнель Мамедова сказала, что суд завершился около 16.00 по местному времени (15.00 мск) и ее муж будет освобожден уже сегодня, а денежный залог должен быть внесен в течение 30 дней.

Глава Центра защиты политзаключенных Азербайджана Огтай Гюльалыев подготовил петицию к премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе с призывом не выдавать Азербайджану Автандила Мамедова. Петиция будет опубликована в социальных сетях для подписания, после чего ее направят адресату, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Огтай Гюльалыев.

«Выдача Автандила Мамедова, который просил политубежище, и которому на родине грозят пытки и несправедливые следствие и суд, была бы нарушением международных конвенций. Мы будем просить правительство Грузии не делать этого. Власти Грузии уже подвергались резкой международной критике из-за дела журналиста Афгана Мухтарлы, который был похищен в Тбилиси и тайно переправлен в Азербайджан, где его осудили», - подчеркнул Огтай Гюльалыев.

Афган Мухтарлы 12 января 2018 года был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. О похищении оппозиционного журналиста "Кавказский узел" рассказал в материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".

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