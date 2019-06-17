Азербайджанский активист задержан в Грузии

17 июня 2019, 20:59

Гражданин Азербайджана Автандил Мамедов задержан в Грузии по запросу Баку. Азербайджанские правозащитники опасаются, что Мамедова на родине ожидает арест и пытки.

Как писал "Кавказский узел", активисты Автандил Мамедов и Эльчин Намазов в грузинской эмиграции учредили "Институт защиты прав и свобод" для информирования международных организаций о ситуации с правами человека в Азербайджане, а также для поддержки азербайджанских эмигрантов в Грузии.

Автандил Мамедов был задержан 17 июня в Тбилиси, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра защиты политзаключенных Азербайджана Огтай Гюльалыев со ссылкой на родных Мамедова.

"Сначала была информация, что Автандила Мамедова везут к границе для передачи азербайджанским властям. Однако позже выяснилось, что его привезли в Марнеульский районный отдел полиции. Скорее всего, суд будет рассматривать вопрос о выдаче Мамедова Азербайджану. Он привлечен к уголовной ответственности и объявлен в розыск Губинским районным отделом полиции. Но, не ясно, в чем его обвиняют. Мы не верим в то, что Автандил мог совершить противоправные действия", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Автандил Мамедов "был одним из немногих правозащитников, работавших в северном регионе страны, участвовал в независимых мониторингах выборов". "Он реализовывал целый ряд проектов гражданского общества. За это его подвергали давлению. Собственно, он потому и вынужден был в 2017 году покинуть страну, поскольку ему угрожали арестом, если он не прекратит правозащитную работу", - утверждает Гюльалыев.

По его словам, к защите прав Мамедова привлечен грузинский адвокат.

"Грузинские правозащитники также уже в курсе задержания Автандила Мамедова и со своей стороны предпринимают усилия для его освобождения. Мы ожидаем и призываем международные организации вмешаться. Экстрадиция в Азербайджан грозит Мамедову арестом и пытками. Нельзя допустить того, чтобы Автандил повторил участь Афгана Мухтарлы", - рассказал Гюльалыев.

30 мая 2017 года оппозиционный азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, эмигрировавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что был похищен и насильно доставлен в Баку. 12 января 2018 года суд приговорил журналиста к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. 29 мая участники акции в Тбилиси потребовали освободить Афгана Мухтарлы.

Азербайджан обратился к Грузии с письмом о задержании и экстрадиции Мамедова в соответствии с двусторонним договором о правовой помощи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава НПО "Правовое просвещение сумгаитской молодежи" Эльчин Мамед.

"Судя во всему, грузинская полиция задержала его на 72 часа и в течение этого времени суд должен рассмотреть вопрос об экстрадиции. Однако, нельзя допустить его выдачи в Азербайджан. Здесь его ожидают арест, пытки, несправедливый суд", - убежден Эльчин Мамед.

По его мнению, уголовное дело против Мамедова сфабриковано. "Он вынужден был бежать из страны (из Азербайджана) из-за преследований. Грузинские власти отказали Автандилу в предоставлении политического убежища. Он подал апелляцию. Видимо, правоохранительные органы решили быстро добиться его экстрадиции до завершения разбирательства в апелляционном суде. Автандил и в Грузии продолжал свою активную общественную деятельность, он публиковал посты с жесткой критикой в адрес властей Азербайджана, и это тоже могло стать катализатором процедуры экстрадиции, запущенной правоохранителями Азербайджана. Недавно он жестко раскритиковал власти Азербайджана на митинге в Тбилиси в защиту Афгана Мухтарлы", - заявил Мамед.

Представители МВД и Генпрокуратуры Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

В МВД Грузии сообщили, что Мамедов разыскивался Интерполом по обвинению в мошенничестве. После задержания он был доставлен в Марнеули, передает со ссылкой на эфир грузинской телекомпании "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Права Мамедова защищает грузинский адвокат Арчил Чопикашвили, который занимался делом Афгана Мухтарлы. Чопикашвили считает, что Мамедова преследуют в Азербайджане в связи с его оппозиционной деятельностью. "Он обвинен в Азербайджане в мошенничестве. Но он не может быть передан властям Азербайджана, потому что там может подвергаться жестокому обращению", - заявил Чопикашвили в эфире "Рустави 2" (перевод заявления сделала корреспондент "Кавказского узла").

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