Азербайджан сообщил об обстреле села в зоне конфликта

17 июня 2019, 09:30

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 16 раз, под обстрел попало село в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня Азербайджан заявил о 22 случаях нарушения режима перемирия с использованием крупнокалиберных пулеметов.

С 16 по 17 июня режим прекращения огня был нарушен 16 раз, под огонь попали позиции азербайджанских военных на безымянных высотах в Газахском районе, а также в селe Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись с применением крупнокалиберных пулеметов, отмечает ведомство. Огонь зафиксирован со стороны Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.