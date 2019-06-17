17 июня 2019, 09:30

Азербайджан сообщил об обстреле села в зоне конфликта

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 16 раз, под обстрел попало село в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня Азербайджан заявил о 22 случаях нарушения режима перемирия с использованием крупнокалиберных пулеметов.

С 16 по 17 июня режим прекращения огня был нарушен 16 раз, под огонь попали позиции азербайджанских военных на безымянных высотах в Газахском районе, а также в селe Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись с применением крупнокалиберных пулеметов, отмечает ведомство. Огонь зафиксирован со стороны Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 09.10 мск сегодня.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий в зоне карабахского конфликта, стороны договорились о  перемирии, говорится опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако фактически объявленный режим прекращения огня не прекратил противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Армения отрицает использование ее армии и оружия во время эскалации в Нагорном Карабахе", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи", "CDSI: с 1994 года в карабахском конфликте убиты 785 военных Азербайджана".

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