Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

16 июня 2019, 09:41

Подразделения вооруженных сил Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны. Нагорный Карабах в свою очередь обвинил Азербайджан в 140 обстрелах за неделю - с 9 по 15 июня.

С 15 по 16 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.