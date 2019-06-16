16 июня 2019, 09:41

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны. Нагорный Карабах в свою очередь обвинил Азербайджан в 140 обстрелах за неделю - с 9 по 15 июня.

С 15 по 16 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.30 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о  перемирии, говорится в  материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако объявленный режим прекращения огня фактически не остановил противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Армения отрицает использование ее армии и оружия во время эскалации в Нагорном Карабахе", "Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи", "CDSI: с 1994 года в карабахском конфликте убиты 785 военных Азербайджана".

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