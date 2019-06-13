ГЭС "Гегарот". Фото: Самвел Пипоян https://www.ecolur.org/ru/news/energy/vgegharotv-small-hpp-monitoring-results-photos/7521/

13 июня 2019, 06:03

Жители армянского села добились решения об остановке ГЭС

Природоохранное ведомство приняло решение о приостановке эксплуатации двух малых ГЭС на реке Гегарот. Однако станции пока не остановлены, и местные жители предупреждают, что намерены принудить руководителей станций остановить ГЭС.

Как писал "Кавказский узел", более сотни человек перекрыли 17 марта движение по трассе Ереван - Ванадзор, потребовав остановки работы двух малых ГЭС на реке Гегарот. В тот же день дорога была разблокирована после приостановки работы гидроэлектростанций и обещания губернатора исследовать качество воды для орошения. Около 300 жителей села 6 июня на сходе пригрозили изменить русло реки для остановки двух ГЭС. Минэкологии отчиталось о проведении мониторинга на реке.

Жители села Арагац еще в 2015 году пожаловались на ухудшение качества воды в реке и заявили,  что это явление связано с работой малых ГЭС. Исследование независимых экспертов Сейрана Минасяна и Аревик Айрапетян показало, что химический состав воды в реке Гегарот сильно изменился из-за работы электростанций. Концентрации цинка, хрома, железа, алюминия и других химических элементов "в нижних точках наблюдения, находящихся сразу за эксплуатируемыми двумя МГЭС, значительно превышают (в 2-10 раз, в среднем в 5-7 раз) концентрации в верхних точках наблюдения", указывали эксперты.

Решение о приостановке эксплуатации двух малых ГЭС на реке Гегарот принял 12 июня инспекционный орган по охране природы и недр по Арагацотнской области, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь природоохранного ведомства Наира Агагабян.

Она отметила, что на данный момент инспекторы вручили решение директору малой ГЭС "Гегарот". Вручили или нет копию решения руководству второй ГЭС, по ее словам, пока неизвестно.

"На основании этого решения возбуждено административное производство, по итогам которого будет принято окончательное решение о судьбе двух ГЭС", - сказала Агагабян.

Исследование проб речной воды, взятой 30 апреля, показало, что деятельность двух ГЭС влияет на процесс естественной очистки реки Гегарот, сказано в решении инспекционного органа (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Химические изменения состава речной воды, которой орошают поля жители сел Арагац, Шенаван и Варденут, влияют на ее качество. Решение вступает в силу после его вручения руководству ГЭС", - отмечено в нем.

В документе также сказано, что решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции или в судебном порядке в течение двух месяцев. Под решением стоит подпись директора ГЭС о получении копии в одном экземпляре.

Руководство ГЭС отказалось выполнить решение инспекционного органа, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Арагац Арбак Гаспарян.

Обстановка в селе после отказа приостановить деятельность ГЭС была напряженной, сказал он.

"На месте были также сотрудники полиции. Но сегодня (12 июня) решили не предпринимать какие-либо меры. Но если утром ГЭС не прекратит работу, мы вынуждены будем самостоятельно принять меры. Например, принудительно "отключим" ГЭС от реки, как планировали прежде", - отметил он.

Примечание:

"Жители армянского села потребовали закрыть две гидроэлектростанции", "В Армении началось строительство каскада ГЭС", "Сельчане вынудили власти повторно приостановить работу двух ГЭС в Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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