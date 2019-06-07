Жители армянского села пригрозили изменить русло реки для остановки двух ГЭС

07 июня 2019, 11:06

Эксплуатация двух малых ГЭС на реке Гегарот привела к ухудшению качества воды и проблемам с животноводством и выращиванием овощей. Если власти не остановят ГЭС, будет изменено русло реки, заявил местные жители. Работа малых ГЭС отразилась на качестве воды из-за особенностей самой реки, уверены эксперты. Минэкологии отчиталось о проведении мониторинга на реке.

"Кавказский узел" писал, что более сотни человек перекрыли 17 марта движение по трассе Ереван – Ванадзор, заявив, что не разойдутся, пока не будет приостановлена работа двух малых ГЭС на реке Гегарот. В тот же день дорога была разблокирована после приостановки работы гидроэлектростанций и обещания губернатора исследовать качество воды для орошения.

Жители села Арагац еще в 2015 году жаловались на ухудшение качества воды в реке, связывая это явление с работой малых ГЭС. Исследование независимых экспертов Сейрана Минасяна и Аревик Айрапетян показало, что химический состав воды в реке Гегарот сильно изменился из-за работы электростанций. Концентрации цинка, хрома, железа, алюминия и других химических элементов "в нижних точках наблюдения, находящихся сразу за эксплуатируемыми двумя МГЭС, значительно превышают (в 2-10 раз, в среднем в 5-7 раз) концентрации в верхних точках наблюдения", указывали эксперты.

Сельчане пообещали вырыть новое русло для реки

Около 300 жителей села собрались 6 июня на сход и решили поменять русло реки на участках водозабора, заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Арагац Арбак Гаспарян.

По его словам, проблема с оросительной водой началась после запуска малых ГЭС, и с каждым годом ситуация ухудшалась. "Исток реки уже богат на примеси железа и минералы. Но вода, спускаясь по руслу, билась об камни и очищалась. Малые ГЭС забирают воду, пуская ее в километровые трубы, и, в итоге, вода не успевает очиститься", – отметил житель села.

В конце марта эксплуатацию малых ГЭС приостановили, но уже через десять дней они вновь заработали, добавил Гаспарян. "Мы уже устали протестовать, блокировать дороги в ожидании запрета на эксплуатацию станций. Единственное решение – "отключить" воду, питающую малые ГЭС. К нужным участкам подняли тяжелую технику, чтобы прорыть новое русло и направить речную воду в обход малых ГЭС. Мы не тронем их [владельцев ГЭС] собственность, лишь обеспечим доступ нормальной воды в село", – подчеркнул он.

Житель села также рассказал, что активисты столкнулись с трудностью при подъеме техники, и им пришлось прокладывать дорогу для ее проезда. "Днем, когда техника работала, нам сообщили, что министр [окружающей среды] готов с нами встретиться, обсудить проблему. Однако работу мы не приостановили, продолжили прокладку дороги. После встречи работы приостановили, ждем, какое решение примет министерство. Но если решение нас не удовлетворит или оно затянется, мы продолжим рыть новое русло", – подчеркнул Гаспарян.

По данным Всеармянского экологического фронта, протяженность реки Гегарот – 25 км. Малая ГЭС "Арагац-1", мощностью 1,2 МВт, построена в 2009 году. Согласно проекту, длина ее труб – 2,4 км. Мощность второй малой ГЭС "Гегарот", построенной в 2010 году, составляет 2,9 МВт. Согласно проекту, длина ее труб – 4,6 км.

Жители села рассказали о проблемах с урожаем и скотоводством

Речная вода вытекает из труб малой ГЭС в 700-800 метрах от села, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Арагаца Эдгар Геворкян.

По его словам, из-за повышенного содержания металла в речной воде в селе сохнут сады. "Сажаешь молодое деревце – высыхает. Есть также проблема с урожаем картошки. Раньше в реке водилась форель, теперь же и лягушки не найдешь. Вся речная живность вымерла", – подчеркнул он.

Помимо села Арагац, речной водой орошают свои участки также жители соседних сел, пояснил Геворкян. "Наши предки ради этой реки основали здесь село. В селе около 6000 жителей, более 1100 хозяйств. Если реки не будет, какой смысл нам оставаться тут?" – задался он вопросом.

Ветеринар села Арагац, химик по образованию Ашот Варданян отметил, что с запуском малых ГЭС остро встала проблема скотоводства. "Эта река "кормит" семь-восемь сел, в которых проживает около 15 тысяч человек. 95% из них живет огородом и скотоводством. За последние несколько лет резко упали надои молока, стала заметна проблема с размножением. В этом году у одного из сельчан почти у 40 овец прервалась беременность", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Его односельчанин Арсен Авдалян рассказал, что помимо нескольких видов фруктовых деревьев, в селе, в основном, выращивают картошку, капусту, малину, зелень, однако урожай перестали покупать. "Про нашу картошку говорят, что она "с онкологией". После ввода в эксплуатацию ГЭС, возникла проблема с урожаем. Если с участка в 5000 метров раньше собирали до 12 тонн картошки, то сегодня урожай не превышает 2,5 тонны, и то большая часть не пригодна к продаже", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперты указали на воздействие ГЭС на качество речной воды

Работа малых ГЭС отразилась на качестве воды из-за особенностей реки Гегарот, уверена доктор технических наук, эксперт по качеству воды Лиана Маргарян. "У истока реки есть месторождение лимонита, который содержит тяжелые металлы. Как бы ни соблюдались условия объема водозабора, работа малых ГЭС не дает речной воде пройти процесс естественной очистки, нанося ей вред. Из-за маловодия река не успевает очиститься, потеряла это свое свойство. Ржаво-желтый цвет речной воды обусловлен именно этим", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

В реке Гегарот повышенное содержание кислотности и тяжелых металлов, что оказывает негативное влияние на орошение, добавила эксперт. "Воду из источника также используют в качестве питьевой воды. Но она течет по другому руслу и, смешиваясь с другими источниками, теряет вредное воздействие. Однако есть риск, что со временем сложившаяся ситуация может отразиться и на питьевой воде, так как этот процесс обострился у самого истока", – подчеркнула Маргарян.

Она рассказала, что впервые пожелтение реки привлекло ее внимание десять лет назад. "Резкие перемены видны невооруженным взглядом. Вся река пожелтела, даже если вода не желтого оттенка, то камни и берег покрыты ржавчиной. Если раньше вода очищала их, то сегодня не успевает", – подчеркнула она.

Неконтролируемый водозабор является основной проблемой почти всех ГЭС. Из-за этого реки мелеют и не самоочищаются, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава организации "Эколур", эколог Инга Сарафян. "Река Гегарот имела особенность самоочистки. Протекая сквозь ландшафт, вода разбавлялась малыми притоками, и железистые соединения оседали на камнях. Две малые ГЭС, расположенные близко друг к другу, лишили реку такой возможности. В итоге, жители окрестных сел орошают поля водой с высоким содержанием железа, а это не может не влиять на окружающую среду", – пояснила она.

Старший научный сотрудник Института химической физики, кандидат химических наук Сейран Минасян пояснил, что при работе ГЭС необходимо обеспечить экологический сток. "Недопустимо высыхание реки в результате водозабора. На основных реках государство контролирует работу ГЭС. Но это достаточно затратно. Ни одно государство в мире не в состоянии контролировать все и брать сезонные пробы воды. Обычно эти обязательства возлагают на владельцев ГЭС", – отметил он.

Минасян подчеркнул, что является сторонником строительства и эксплуатации ГЭС, но процесс надо организовать так, чтобы свести к минимуму риски. "Надо правильно организовать работу ГЭС, контролировать и соблюдать нормы при строительстве. Должно быть, к примеру, сезонное ограничение, или же ГЭС работает при наличии дополнительных вод. Но ГЭС должны быть. Они позволят обеспечить население светом. Надо найти правильный баланс", – заявил он.

Пропуская воду через турбину, ГЭС не влияет на ее качество, отметила в свою очередь глава Союза малых ГЭС Наира Наапетян. По ее словам, для оценки рисков эксплуатации малых ГЭС на реке Гегарот необходимо понять, где источник загрязнения. "Вся проблема заключается в самой речной воде. Надо взять пробы у истока и в устье, сравнив качество, чтобы выяснить причину изменений", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Наапетян уверена, что массовое закрытие ГЭС скажется на тарифе на электроэнергию. "Суммарно армянские ГЭС, в том числе малые, производят 35% всей электроэнергии. ГЭС позволяет удерживать тариф. Если станем закрывать их, стоимость будет 70 драмов (0,15 доллара США) за кВт/ч. И это приведет к энергетическому коллапсу", – подчеркнула глава союза.

По ее данным, на строительство малой ГЭС мощностью 1 МВт затрачивается 1,5 миллиона долларов. "Мы уже почти достигли предела по строительству ГЭС. Уже действуют свыше 180 ГЭС, еще 25 ГЭС находятся на стадии строительства. В 2018 году станции произвели почти 968 миллионов кВт электроэнергии, которую продают "Электрическим сетям Армении" за 16 драмов (0,03 доллара США)",- пояснила Наапетян.

По данным Союза малых ГЭС, действующая на реке Гегарот малая ГЭС "Арагац-1" производит ежегодно 2,7 миллионов кВт электроэнергии. Малая ГЭС "Гегарот" – 7,3 миллионов кВт электроэнергии в год.

Проводится мониторинг воды, отметили власти

Решение проблемы возможно после завершения исследования межведомственной рабочей группы и получения заключения мониторинга воды в реке Гегарот, говорится в сообщении от 6 июня на официальной странице Министерства окружающей среды Армении в Facebook. "Вопрос эксплуатации малых ГЭС на реке Гегарот необходимо решать в рамках закона", – заявил на встрече с протестующими жителями сел министр охраны природы (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Министерство не уполномочено отзывать лицензию на эксплуатацию малых ГЭС, так как ее выдает Комиссия по регулированию общественных услуг, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минэкологии Армении Армен Варданян.

По его словам, министерство выдает разрешение на использование воды. "Пересмотреть разрешение возможно после подведения итогов мониторинга воды в реке Гегарот", – подчеркнул Варданян.

Согласно программе мониторинга, из разных участков реки ежемесячно осуществляется забор образцов воды, чтобы выяснить степень влияния малых ГЭС на качество воды в Гегароте, сказано в ответе от 29 мая на запрос "Кавказского узла", подписанном генеральным секретарем Минэкологии Армении Ваге Джилавяном. "Для выявления реального воздействия на качество воды необходимо провести полную серию анализов, чтобы исключить другие побочные эффекты", – подчеркивается в документе.

Согласно ответу, межведомственная рабочая группа по вопросам исследования проблем, вызванных эксплуатацией ГЭС на реке Гегарот была создана 4 февраля.

Из реки Гегарот дважды взяты пробы воды, рассказал начальник отдела планирования водных бассейнов Агентства по управлению водными ресурсами Минэкологии Армении Андраник Аракелян. "Первую пробу взяли 30 апреля. Вторую пробу взяли 21 мая с восьми участков реки, ответы ожидаются до 15 июня. Решение будет принято после получения окончательного заключения. До этого нет правовых оснований на запрет эксплуатации ГЭС", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Владелец одной из малых ГЭС на реке Гегарот Геворг Бурназян отказался комментировать ситуацию. Представители владельцев второй спорной ГЭС оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".