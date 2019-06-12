Волгоградские пикетчики в День России потребовали смены власти

12 июня 2019, 19:45

Россия становится все более несвободной страной, увеличивается имущественное неравенство, очень низки показатели здоровья россиян, заявили четыре активиста, которые провели одиночные пикеты в Волгограде. Отмечаемый сегодня День России они назвали бессмысленным праздником.

Сегодня в центре Волгограда с 16 до 18 часов прошли четыре одиночных пикета. Активистка Тома Гродникова стояла с плакатом "С чем и поздравляем! Россия: 1 место в Европе по количеству заключенных. 1 место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров. 2 место в мире по количеству долларовых миллиардеров. 1 место в мире по добыче и экспорту природного газа. 134 место в мире по продолжительности жизни мужчин. 127 место в мире по показателям здоровья населения. 72 место в мире по рейтингу расходов государства на гражданина. 67 место в мире по уровню жизни. Россия, Гвинея, Иран, Ливия, Мексика и Папуа-Новая Гвинея – эти страны имеют равновысокий уровень коррупции".

Галина Тихенко принесла с собой несколько плакатов, в том числе "Виновные сажают невиновных!" Елена Шеина держала плакаты "Россия без Путина" и "Свободная Россия", плакат Владимира Тельпука был посвящен пенсиям, налогам и ЖКХ.

"Сегодня страна отмечает государственный праздник, но надо признаться, что она переживает деградацию, и это даже не застой. Наша страна стала похожа на дом, в котором никто не живет и которым только пользуются – разворовывают. Наше требование – переход к правовому государству", - сказала Тома Гродникова корреспонденту "Кавказского узла",

Проходившая мимо женщина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что абсолютно согласна с пикетчицей. "Я день России не праздную - непонятно, что праздновать. Советский Союз развалился, а мы празднуем", - добавила она. Несколько молодых людей сказали корреспонденту "Кавказского узла", что согласны с плакатами пикетчиков. "У пенсионеров пенсия 8,5 тысяч, а прожиточный минимум 10 тысяч", - прокомментировал плакат Владимира Тельпука волгоградец, представившийся Владом.

Галина Тихенко выразила сомнение в том, что Россия является свободной страной. "Больше трех не собираться, а чтобы подержать плакат в защиту Голунова, полицейские отмеряли между журналистами пять метров. Тюрьмы, СИЗО, пыточные камеры, издевательства – это сегодняшняя Россия", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

8 и 9 июня в Волгограде прошли одиночные пикеты в защиту журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задерживавшегося по делу о торговле наркотиками.

Дело против Голунова закрыли, чтобы вопросы о нем не задавались на предстоящей прямой линии с президентом, сказала наблюдавшая за сегодняшними пикетами активистка Любава Третьякова. "Вопрос про Голунова был бы самый неугодный. Не стоит обольщаться по этому поводу. Практика правоохранителей подкидывать наркотики неугодным была 20 лет и будет продолжаться", - добавила Третьякова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Галины Тихенко, большая часть прохожих поддерживала ее, показывая большой палец. "Подходят, жмут руки, благодарят", - отметила она.

Владимир Тельпук заявил, что вышел на пикет, "потому что сегодня праздник, и мы никак не поймем, к чему он". "Непонятно, от кого мы стали независимы - вроде никто на нас не нападал. Если только государство не получило независимость от обязательств перед народом. Сегодня мы вышли, чтобы выразить свой протест против режима и чтобы поддержать журналиста Голунова. Главное – чтобы виновные, а не стрелочники, были наказаны", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

"Праздновать сегодня особо нечего, достижений нет, Россия превращается в зону строгого режима. Свободы все меньше и меньше, нам не разрешают встать рядом друг с другом в пикете, подкидывают наркотики, арестовывают ни за что. Вот опять арестовали главу штаба Навального Волкова, хотя он только отсидел", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Елена Шеина.

10 июня Леонида Волкова, отбывшего 20 суток ареста за онлайн-трансляцию сентябрьского митинга в Москве, снова арестовали на 15 суток. Поводом для ареста на этот раз стала трансляция петербургского митинга, сообщил в тот же день "Интерфакс". Новости о деятельности сторонников Навального в регионах юга России размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".

За акциями наблюдали полицейские, казаки и солдаты, у которых были противогазы. "Меня проверили по базе полицейские, что я не преступница", - сказала Тома Гродникова. Галину Тихенко сотрудники полиции сфотографировали. По словам Тельпука, к нему полицейские не подходили.