Пикеты в защиту свободы собраний вызвали интерес у волгоградцев

31 мая 2019, 18:11

Участники движения "Стратегия-31" провели сегодня в Волгограде пять одиночных пикетов в защиту гарантированной Конституцией свободы собраний. Прохожие выразили полярные точки зрения насчет того, соблюдается ли в России Основной закон.

Как сообщал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики российских властей. Мэрия не согласовывает им проведение массовых акций, оспорить эти решения в суде активистам не удалось.

Участники всероссийского движения в защиту свободы собраний "Стратегия-31" настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая говорит о праве граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Протестные акции проводятся в разных городах России 31-го числа. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Кавказского узла" "Нормативные акты".

Все пять одиночных пикетов прошли сегодня с 13.30 до 15.30 (12.30 - 14.30 мск) в Центральном районе Волгограда. Участница всех акций "Стратегии-31" Галина Заболотнева держала плакат с частично перечеркнутой надписью "Статья 31 Конституции РФ: граждане Российской Федерации имеют право: собираться мирно, без оружия, проводить собрания митинги и демонстрации". Текст плаката был отредактирован красным цветом так, чтобы надпись читалась иначе: "граждане Российской Федерации имеют право собирать валежник!"

С 1 января 2019 года вступил в силу принятый Государственной думой закон, позволяющий россиянам собирать валежник. Ранее валежник относился к лесным ресурсам, и за его сбор полагался штраф, говорится на сайте Госдумы.

"Общаемся с людьми. Многие не знают, какие права дает нам эта статья - 31. Приходится объяснять", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" безработная с высшим педагогическим образованием Галина Заболотнева.

В 50 метрах от Заболотневой стояла индивидуальный предприниматель Елена Шеина. Она держала плакат с вопросом о том, является ли Владимир Путин гарантом Конституции. "Наше требование – соблюдать Конституцию страны. Любую статью Конституции можно взять [в качестве примера] - она не исполняется. Хотя Конституция является законом прямого действия", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Галина Тихенко проводила пикет у витрины магазина на проспекте Ленина. В руках она держала плакат с надписью "Граждане РФ имеют право проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Ст.31 Конституции РФ". Вдоль стены активистка расставила еще несколько плакатов. "Мы поддерживаем движение «Стратегия-31». Кроме нас мало кто в стране продолжает действовать в рамках этого движения. Люди некоторые не знают про то, что не надо согласовывать митинги и шествия. Удивляются, действительно ли это так", - рассказала Галина Тихенко корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка отметила, что агрессии со стороны прохожих сегодня не было.

5 мая, когда активисты в Волгограде провели серию одиночных пикетов против вооруженного конфликта на востоке Украины и политики Владимира Путина, на пикетчицу Галину Тихенко напали двое прохожих.

Организатор пикетирования Владимир Васильченко встал на пересечении проспекта Ленина и аллеи Героев. В руках Васильченко держал изготовленный им флаг обманутых вкладчиков Сбербанка СССР.

Активист вступил в спор с участником движения "Антиникотин", который вместе с единомышленниками проводил акцию в то время и в том месте, которые указал в своей заявке Васильченко. "Они якобы раньше нас смогли подать заявку на это место и на это время. Как им могли согласовать акцию, непонятно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Васильченко. Он предположил, что акция "Антиникотина" была согласована нарочно, чтобы помешать мероприятию "Стратегии-31". Васильченко добавил, что намерен подать в суд на мэрию Волгограда, отклонившую его заявку на массовый пикет.

Прохожие высказали различные мнения по поводу требований пикетчиков. "Я полностью на стороне этих людей. Со всеми их плакатами согласен. Конституция у нас – это ширма для грабежа. Она у нас и при Сталине не работала, и при Ельцине. И сейчас это обычная книжечка с правильными статьями, которая пылится на полках библиотек, и никто в нее не заглядывает и ею не руководствуется", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" специалист по IT-технологиям Борис Когай.

"Я давно смирился с тем, что законы и, в частности Конституция, у нас не соблюдаются. А что я лично могу сделать, чтобы исправить ситуацию? Да ничего. Рот заткнут быстро и эффективно. Поэтому я и не возмущаюсь", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" требования пикетчиков пенсионер, представившийся Анатолием Павловичем.

Безработный Аркадий Курилков, напротив, не согласен с пикетчиками. "А почему они считают, что Конституция не соблюдается? Они вот стоят с плакатами, и никто их не задерживает. Я ни одного полицейского поблизости не увидел. И свобода слова полная – говорят, что хотят. Путина ругают, мэра ругают. Кто им мешает говорить? Все у нас соблюдается: и законы страны, и Конституция", - заявил прохожий корреспонденту "Кавказского узла".