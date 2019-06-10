Инженер на Ставрополье получил условный срок после гибели двух рабочих

10 июня 2019, 12:58

Суд приговорил бывшего инженера коммерческой фирмы по ремонту скважин на Старополье к двум годам условно, сообщил сегодня Следком. Осужденный обвинялся в нарушении требований безопасности, в результате чего погибли двое рабочих, еще один – пострадал.

По версии следствия, ночью 7 августа 2018 года инженер-технолог Рустем Куртбариев в Нефтекумске ремонтировал бурильную установку нефтяной скважины, после чего не замерил уровень газовоздушной среды и дал указание ремонтной бригаде продолжать работу. Утром на нефтяной скважине произошел взрыв, в результате которого двое работников погибли, еще один был госпитализирован, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского управления СКР.

Дело расследовалось по статье "Нарушение требований безопасности опасных производственных объектов". Суд приговорил Куртбариева к двум годам свободы условно, отмечает ведомство. Название суда, вынесшего вердикт, и дата решения суда в сообщении не уточняются.

После взрыва на нефтяной вышке в реанимацию Нефтекумской городской больницы поступили трое пострадавших, одного из них позже перевели в городскую больницу Москвы, но спасти его, а также еще одного рабочего не удалось, написала 14 августа 2018 года "Комсомольская правда". По данным издания, инцидент произошел 7 августа 2018 года в посёлке Затеречный Ставропольского края.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что суд признал завскладом нефтеперерабатывающего завода в Новопавловске виновным в нарушении правил безопасности, которое привело к гибели рабочего. Осужденному назначен условный срок.