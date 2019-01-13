13 января 2019, 12:24
Трое рабочих пострадали при пожаре на Ставрополье
После пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске в больницу доставлены три сотрудника предприятия, сообщило МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на заводе ООО "Шигл" поступило спасателям в 9.47 мск.
Загорелся резервуар объемом 300 кубических метров с остатками нефтепродуктов, огонь распространился на площади 40 квадратных метров, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Ставропольскому краю на своем сайте.
В результате пожара пострадали три человека, они госпитализированы в Новопавловскую больницу, причина возгорания устанавливается, пишет со ссылкой на представителя ведомства РИА "Новости".
"Кавказский узел" также писал, что 4 января на "Верхнем рынке" Пятигорска сгорел большой павильон, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, пожарные расчеты не могли подъехать к месту происшествия из-за бетонных блоков.
"Трое пожарных пострадали при взрыве в горящем гараже в Ставрополе", "Потушен пожар в школе на Ставрополье", "Житель Ставрополья осужден за гибель четырех человек при пожаре".
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