13 января 2019, 12:24

Трое рабочих пострадали при пожаре на Ставрополье

После пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске в больницу доставлены три сотрудника предприятия, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на заводе ООО "Шигл" поступило спасателям в 9.47 мск.

Загорелся резервуар объемом 300 кубических метров  с остатками нефтепродуктов, огонь распространился на  площади 40 квадратных метров, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Ставропольскому краю на своем сайте.

В результате пожара пострадали три человека, они госпитализированы в Новопавловскую больницу, причина возгорания устанавливается, пишет со ссылкой на представителя ведомства РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 4 января на "Верхнем рынке" Пятигорска сгорел большой павильон, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, пожарные расчеты не могли подъехать к месту происшествия из-за бетонных блоков.

Примечание:

"Трое пожарных пострадали при взрыве в горящем гараже в Ставрополе", "Потушен пожар в школе на Ставрополье", "Житель Ставрополья осужден за гибель четырех человек при пожаре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 января 2019, 13:29

13 января 2019, 12:24

13 января 2019, 11:32

13 января 2019, 10:47

13 января 2019, 10:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи