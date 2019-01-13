Трое рабочих пострадали при пожаре на Ставрополье

13 января 2019, 12:24

После пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске в больницу доставлены три сотрудника предприятия, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на заводе ООО "Шигл" поступило спасателям в 9.47 мск.

Загорелся резервуар объемом 300 кубических метров с остатками нефтепродуктов, огонь распространился на площади 40 квадратных метров, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Ставропольскому краю на своем сайте.

В результате пожара пострадали три человека, они госпитализированы в Новопавловскую больницу, причина возгорания устанавливается, пишет со ссылкой на представителя ведомства РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 4 января на "Верхнем рынке" Пятигорска сгорел большой павильон, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, пожарные расчеты не могли подъехать к месту происшествия из-за бетонных блоков.